Diğer
Kategoriler

Başbakan Yıldırım Malta'ya gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın davetine icabetle yarın Malta'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret Türkiye'den Malta'ya başbakan düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak. Yıldırım, Valetta'daki Türk şehitliğini de ziyaret ederek, şehitliğe çelenk bırakacak ve ziyaretçi defterini imzalayacak.

Başbakan Yıldırım Maltaya gidiyor

16 Şubat 2017 14:29

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın davetine icabetle yarın Malta'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret Türkiye'den Malta'ya başbakan düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak. Başbakan Yıldırım, Başbakan Muscat'la yapacağı görüşmelerin yanısıra Malta Cumhurbaşkanı Preca tarafından kabul edilecek. Ziyaret çerçevesinde ayrıca Türk ve Malta iş çevrelerinin bir araya geleceği İş Forumu yapılacak. 

Türk şehitliğini de ziyaret edecek

Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, kültürel işbirliği, terörizmle mücadele, düzensiz göç sorunu, Malta’nın AB Dönem Başkanlığı ışığında Türkiye-AB ilişkilerinin ve Avrupa Birliği ile ilgili hususların, ayrıca diğer güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor. Yıldırım, Valetta'daki Türk şehitliğini de ziyaret ederek, şehitliğe çelenk bırakacak ve ziyaretçi defterini imzalayacak. Türkiye ile Malta arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıldönümü olan 2017 yılında gerçekleştirilecek olması da ziyaretin diğer bir anlamlı boyutunu oluşturuyor.

Başbakan Yıldırım, Malta programı sonrası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere 18-19 Şubat tarihlerinde Almanya'yı ziyaret edecek. Yıldırım, konferans katılımcısı üst düzey heyetlerle çeşitli ikili temasların yanısıra, vatandaşlarla da bir araya gelecek.  

Etiketler: AB, Başbakan Yıldırım, Malta


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!