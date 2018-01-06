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Başbakan Yıldırım, Maltepe'deki baba vahşeti için inceleme başlattı

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Maltepe’de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından annenin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattı.

Başbakan Yıldırım, Maltepedeki baba vahşeti için inceleme başlattı

06 Ocak 2018 10:42

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Maltepe’de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından annenin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattı.

Müfettişler, annenin hangi makamlara ne zaman başvuruda bulunduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını tek tek inceleyerek rapor halinde Başbakan’a sunacak.

Herhangi bir ilgisizlik, ihmal ve kusurun tespit edilmesi halinde incelemenin soruşturmaya dönüştürülebileceği belirtildi.

Baba Ali Yardım’dan ayrılma sürecinde olan ve sığınma evinde kalan anne Dilek Yardım, defalarca savcı ve polise başvurduğunu ama uzaklaştırma kararı aldıramadığını söylemişti. 

Enise Vural

 

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