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Başbakan Yıldırım: Medvedev'le 1 yılda bozulan ilişkileri düzeltme yolunda...

Başbakan Binali Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, “Medvedev ile Türkiye-Rusya arasındaki son 1 yılda bozulan ilişkileri düzeltme yolunda önemli konular görüştük” dedi.


07 Aralık 2016 18:26

Başbakan Binali Yıldırım, Kazan temasları kapsamında Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Mninihannov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Moskova temaslarını anlatan Başbakan Yıldırım, “Ziyaret vesilesi ile Başbakan Medvedev ile Türkiye-Rusya arasındaki son 1 yılda bozulan ilişkileri düzeltme yolunda önemli konular görüştük. Bu bağlamda ilişkilerin normalleştirilmesinin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi kararı aldık. Birçok alanda ekonomi, kültür, turizm alanında, bölgesel konular alanında işbirliğimizi arttırarak devam edilmesi kararı aldık. Daha sonra Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildik ve kendisiyle de Türkiye-Rusya ilişkileri, Suriye, Irak gibi bölgesel konuları görüşme fırsatı bulduk. Ziyaretimizin ikinci gününde de Tataristan’ın başkenti Kazan’da dostlarımızın arasında bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Başbakan olduğum süre içerisinde Rusya Federasyonu Moskova ziyaretinden hemen sonra ilk ziyaretimi buraya gerçekleştiriyorum. Cumhurbaşkanının Tataristan’ın gelişmesi için ortaya koyduğu çabayı, gayreti Türk yatırımcılara gösterdiği teşviki yakından görme fırsatı buldum. Tataristan Cumhurbaşkanı Mninihannov önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek bu konuları daha detaylı orada de değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. 

Cem Geçim


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