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Başbakan Yıldırım, medya temsilcileri ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede Yıldırım, Afrin'de gerçekleştirilen "Zeytin Dalı Harekatı” hakkında bilgiler verdi.

Başbakan Yıldırım, medya temsilcileri ile bir araya geldi

21 Ocak 2018 10:49

Başbakan Binali Yıldırım, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ve üst düzey yöneticileri ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Toplantıda Başbakan Yıldırım’a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay eşlik etti. Toplantıya İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ve TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki de katıldı.

Saat 10.40’da başlayan toplantı saat 12.20'de sona erdi. Başbakan Yıldırım yaklaşık bir buçuk saat boyunca medya temsilcilerine Türkiye’nin Afrin’de başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı” ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. 

 

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