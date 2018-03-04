Başbakan Yıldırım: 'Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmadı, Raco'yu da ele geçirdiler"

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Muğla'ya geldi. Dalaman Havalimanı'nda Vali Esengül Civelek tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, daha sonra karayoluyla kongrenin yapılacağı Muğla Kapalı Spor Salonu’na geldi. Yoğun katılım nedeniyle salona sığmayan binlerce kişinin dışarıda beklediğini gören Yıldırım, salona geçmeden parti otobüsünün üzerine çıkarak önce dışarıda kalan Muğlalılara hitap etti.

"Yiğitler diyarı Muğla'dan Afrin'deki kahramanlarımıza selam verelim mi" diyerek konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, “Muğla, başka bir benzerin yok bu dünyada. Böylesine güzel bir şehirden bahsediyoruz. Muğla'nın insanları, Muğla'nın güzelliklerinden daha da güzel. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz'da alçaklara teslim etmeyen Muğlalı vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın size çok selamı var. Kucak dolusu selamı var. Buradan da tabii sizlerin selamını da başım gözüm üstüne deyip Cumhurbaşkanımıza yarın ileteceğim. Hiç merak etmeyin” diye konuştu.

Suriye’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’ndan da söz eden Yıldırım, şöyle konuştu: “Aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti, kanları yerde kalmadı. Raco'yu da ele geçirdiler, Afrin'e emin adımlarla ilerliyorlar.”

Menteşe Spor Salonu'nda partililere hitap eden Başbakan Yıldırım, "Ege insanı gönül insanıdır. Ege insanı sevgi insanıdır, muhabbet insanıdır. Turgut Reis’i yetiştiren bu toprakların insanları da böyle olur. Büyük düşünecek, büyük işler yapacak. Bugün burada olmayı planlayan milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim" dedi.

“Kahramanlarımız Afrin’e ilerliyor”

"Analar ne aslanlar doğurmuş. Afrin'de kahraman Mehmetlerimiz destan yazıyor. Ay yıldızlı bayrağı en yüksek tepelerde dalgalandırıyor" diyen Yıldırım, "İki gün önce kalleşçe şehit ettikleri kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı. Raco’yu ele geçirdiler. Emin adımlarla Afrin’e doğru ilerliyor kahramanlarımız. Bu mücadelede Nene Hatunlar, Kara Fatmalar gibi kadın subaylarımız da görev alıyor. Raco’nun temizliğinden sonra emin adımlarla Afrin’e ilerliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar, güzel ömürler diliyorum. Bu vatan şehitlerimizden emanettir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ülkemize tehdit nereden gelirse gelsin, mücadelemiz sürecek. Bölgemizde barış, kardeşlik, huzur istiyoruz. Güven ortamının tesisini istiyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Biz Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin acısını dindirmek için oradayız. Fırat Kalkanı harekatı ile oluşturduğumuz güvenli bölgelerle Afrin’i de teröristlerden temizleyip asıl sahipleri Araplara, Kürtlere ve Türkmenlere teslim edeceğiz. Mazlumların yaralarını saracağız. Orada yaşayan kardeşlerimizi zulümden kurtarıyoruz. Kurtarılan köylerde o insanların sevincini, duasını, Mehmetçiğe teşekkürlerini hep beraber izliyoruz" ifadelerini kullandı.

“FETÖ’cü hainler hesap veriyor”

28 Şubat üzerinden 21 yıl geçtiğini açıklayan Başbakan Yıldırım, “Halka ayar vermeye kalkanlar, bugün yargı önünde hesap veriyorlar. Kim yanlış yaparsa, millet üzerinde vesayet kurmaya çalışırsa, baskı kurmaya çalışırsa, gün gelir hesabını verir. İşte FETÖ’cü hainler onlar da bugün hesap veriyorlar. Tankla, tüfekle, silahla bu milleti teslim alacaklarını sandılar ama yanıldılar. Millet 7’den 70’e kadını ile erkeği ile sokağa inerek demokrasiye sahip çıktı. Cumhurbaşkanına sahip çıktı. Hükümetine sahip çıktı ve ülkesini canla başla savundu. 15 Temmuz gecesi meydanlara inen vatandaşlarımızın yarısı kadınlardan oluşuyordu. Ak kadınlar ön saflarda oldular. Darbeci hainlere irademizi çiğnetmediniz, ay yıldızlı bayrağımızı indirmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz. Bu millete oyun sökmez, diz çökmez, esir alınamaz. Allah hainlere fırsat vermesin. AK Parti her türlü ayrımcılığı reddeden bir partidir. AK Parti kadının emeğini, aklını siyasete taşıyan partidir. Onun için AK Parti 15 yıldır zafer üstüne zafer kazanıyor” diye konuştu.

“Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”

8 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü'nün kutlanacağını açıklayan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Buradan tüm Türkiye’nin tüm kadınlarının kadınlar gününü kutluyorum. Kadına şiddeti kabul etmiyoruz, kadına uzanan eller kırılsın istiyoruz. Bu büyük hareket başlarken kadınlarımız ön safta oldular. Partimizi hep sahiplendiniz. Bize güç verdiniz. AK Parti iktidarı ile kadınlarımız her alanda çok daha etkili hale geldi. 40 belediye başkanımız kadın. Devlet dairelerinde çalışanların yüzde 40’ı kadın. Hakim ve savcıların üçte biri kadın. Üniversite hocalarının yarısı kadınlarımızdan oluşuyor. Öğretmenlerimizin yüzde 65’i kadınlarımızdan oluşuyor. Kadınlarımız geleceğinizi hazırlıyor. Üniversiteye giden kadınlarımızın oranı yüzde 12’den yüzde 34’e çıktı. Üniversiteye giden kızlarımızın sayısı erkek öğrencilerimizden daha fazla. İşte Türkiye’nin geldiği nokta bu. Siyaset toplumsal meselelere sahip çıkmaktır. Türkiye’nin özlemi birliktir. Beraberliktir, kardeşliktir. Biriz, beraberiz, birlikte Türkiye’yiz."

“Seçim güvenliği artacak”

2019 yılında iki seçimin yapılacağını belirten Başbakan Yıldırım, “2019 seçimleri geliyor. İki seçim var. 2019 yeni bir milat olacak. Mevzuattan kaynaklanan sistemin arızaları 2017‘de ortadan kalktı. Güçlü iktidar, güçlü Türkiye geliyor. Demokrasimiz, hukuk devletimiz daha da güçlenecek. Seçmenler, partiler birbirine daha da yaklaşacak. AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile 'Cumhur İttifakı'nı şimdiden ilan ettik. Ülkemiz için yararlı olsun. Eğer mesele memleketse gerisi teferruattır dedik. Bizim seçim sistemi ile ilgili düzenlemeleri meclis verdik. Seçim güvenliği daha da artacak. Küçük partilerin baraj derdi ortadan kalkacak. Temsilde adalet tamamıyla gerçekleşecek. Siyasette hileyi, hurdayı ortadan kaldıracağız. Seçim sonrasında yaşanan hükümet kurma krizlerini de vesayet heveslerini de tarihe gömeceğiz. Açık, şeffaf ve güvenli bir seçim gerçekleştireceğiz. Birileri rahatsız oluyor. Varsın olsunlar" dedi.

Kongre salonunda renkli görüntüler de yer aldı. Yöresel kıyafetler ile kongreye katılan kadınların yanında asker kamuflajı giymiş partililer dikkat çekti. Salonun arka bölümüne '15 Temmuz karanlık geceden aydınlık sabaha' pankartı asıldı. Pankart üzerinde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleri yer aldı. Kongreye Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Ravza Kavakcı Kan ve Öznur Çalık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da katıldı.