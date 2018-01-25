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Başbakan Yıldırım meydan okudu: Yüreğiniz yetiyorsa...

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 300’den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Başbakan Yıldırım meydan okudu: Yüreğiniz yetiyorsa...

25 Ocak 2018 12:16

Türkiye Ortak Ödeme Platformunun imza töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, ekonominin terörle mücadeleden, sınır ötesi operasyonlardan hiçbir şekilde etkilenmediğini ve etkilenmeyeceğini kaydetti. Türkiye’ye yönelik roketli saldırıları hatırlatan Yıldırım, “Camide toplanmış dua eden insanlardan ne istiyorsunuz, alçaklar! Eğer yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçik’in önüne çıkın” dedi.

Teröristlere silah desteği veren ABD’yi hedef alan Yıldırım, “Terör örgütleriyle iş tutması, bölgede planladığı çalışmaları terör örgütüyle yapması hakikaten Amerika adına çok küçük düşürücü bir iştir” ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatında şu ana kadar 300’den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Başbakan, mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

ABD’YE RAKKA HATIRLATMASI

Türkiye’nin Afrin’de sadece YPG/PYD ile değil, DEAŞ’la da mücadele ettiğini anlatan Başbakan, ABD’nin Rakka’dan PYD/YPG eskortunda DEAŞ’lıları nasıl çıkarttığını tüm dünyanın gördüğünü hatırlatarak, “Bu mu DEAŞ ile mücadele. Türkiye’nin yaptığı bu aymazlığı ortadan kaldırmak” dedi.

Başbakan, Türkiye’nin güney hududunda hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğini, Fırat’ın doğusunun, batısının fark etmeyeceğini belirtti.

 

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