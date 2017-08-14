Başbakan Yıldırım: 'Milletin yoluna taş koyanları unutmayacağız'

Başbakan Yıldırım, AK Parti’nin 16. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda yaptığı konuşmada, “Henüz 15 yaşında çiçeği burnunda evladımız Eren Bülbül’e kurşun sıkan şerefsizler bilsin ki biz 80 milyonuz. Yine o şerefsiz teröristleri üzerimize salan alçaklar bilsin ki dünya durdukça aşağılık hainler emellerine asla nail olamayacak. Sevgili Eren Bülbül, aziz 15'lik şehidimiz, arkanda 80 milyon vatan evladı var. Seni cennete uğurlarken Türkiye düşmanlarına karşı 7’den 70’e bir olduk, bütün olduk. Rabbim seni ve bütün şehitlerimizi en yüksek mertebelere ulaştırsın. Sana kurşun sıkan PKK katilleri elbette bunun hesabını verecek. Emin ol ki Türkiye’yi ve dünyayı onların başına dar edeceğiz. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Eren” ifadelerini kullandı.

“Yolumuz Selçuklu’nun, Osmanlı’nın, Cumhuriyetin yoludur. Yolumuz milletin yoludur. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın muasır medeniyetler yoludur"

“AK Parti olarak bugün 11 milyona yaklaşan üyemizle milletimizin gösterdiği istikamette kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” diyen Yıldırım, “Yolumuz Selçuklu’nun, Osmanlı’nın, Cumhuriyetin yoludur. Yolumuz milletin yoludur. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın muasır medeniyetler yoludur. Bu yolu genişletmekten, korumaktan, bu yolun emniyetini sağlamaktan başka hiçbir idealimiz yoktur. AK Parti iktidarı Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır bir şekilde sağlıkta, eğitimde, ekonomide, ulaşımda, adalette, tarımda, turizmde daha birçok alanda yaptığı köklü icraat ve reformlarla ülkemizin çehresini değiştirmiş, dünyayı şaşırtan bir başarıya imza atmıştır. Cumhuriyetimizin 100.yılı 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye ekonomisiyle, teknolojisiyle, demokrasi, adalet ve özgürlüklerle dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında mutlaka yerini alacaktır. Yapılan bütün reformlar atılan dev adımlar bu hedeflere süratle yaklaştığımızı göstermektedir. Milletimiz şahittir ki bugünlere kolay gelmedik. Millete hizmet yolunda birçok badireler atlattık. Birçok engellerle karşılaştık. Bu ülke ne zaman milletin sesi duyulur oldu birileri hemen karanlık oyunlar tezgahlamaya başladı. 16 yıl boyunca da millet iradesine defalarca darbe vurulmak istendi. 12 Mart’ta 12 Eylül’de 28 Şubat’ta 27 Nisan’da milli iradeye saldırılar oldu. Dersim’de Sivas’ta Maraş’ta milletin beraberliğine kast edenler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi yükselişini durdurmak için kendisini hapse mahkum ettiler. Olmadık iftiralarla maksatlı senaryolarla AK Parti’nin önünü kesmek partimizi kapatmak istediler. AK Parti’nin milletimizle yürüyüşünü durduramayınca e-muhtıra yetmedi 367 icadıyla Cumhurbaşkanı seçimini engellediler. Bu ülkenin huzurunu, dirliğini, birliğini bozmak yükselişini engellemek için Gezi olayları, 6-7 Ekim olaylarını örgütlediler. Legal illegal bütün örgütler bu kutlu yürüyüşü durdurmak için el ele verdi başaramadılar asla da başaramayacaklar” değerlendirmesinde bulundu.

“15 Temmuz millet iradesine, bu iradeden doğan AK Parti’ye kast eden en son ihanet girişimi olacak"

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Milletin iradesine yapılan saldırının hiçbirisini bu millet unutmayacak. Milletin yoluna taş koyanları unutmayacağız, pusu kuranları unutmayacağız. Demokrasiye, hukuk düzenimize bomba yağdıranları unutmayacağız. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine,Meclisimize bomba yağdıranları unutmayacağız. Bu ülkenin birliğine ve dirliğine kurulan hain tuzakları asla unutmayacağız. 17-25 Aralık yargı darbesini unutmayacağız. 15 Temmuz alçak FETÖ darbe kalkışmasını asla ve asla unutmayacağız. 15 Temmuz millet iradesine, bu iradeden doğan AK Parti’ye kast eden en son ihanet girişimi olacak. Bu karanlık sayfaları tamamen kapatıyoruz. 16 Nisan’daki tarihi halk oylamasıyla Türkiye için yeni bir sayfa açtık. Türkiye’nin önündeki bütün engelleri kaldıran yepyeni bir sistemle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde yeni bir geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan böyle gücünü millet iradesinden almayan hiçbir zihniyet bu ülkede başarılı olamayacak, yeri olmayacak. Demokrasiye, adalete, insanımızın hak ve hukukuna kast eden hiçbir girişim hayat hakkı bulmayacak. Türkiye bir daha acıları yaşamayacak. Bu karanlık oyunlara bu millet asla bir daha izin vermeyecek.”

"AK Parti'li olmak için önce vatansever olacaksın"

AK Parti’nin Türkiye’nin birliğinin kardeşliğinin teminatı olduğunu vurgulayan Yıldırım, “AK Parti milletin derdiyle dertlenen partidir. AK Parti halka hizmeti hakka hizmet anlayışını benimseyen partidir. AK Parti insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla 16 yıl başarılı hizmetler gerçekleştiren partidir. AK Parti'li olmak için önce vatansever olacaksın. Davana inanacaksın, mangal gibi yüreğin olacak. Kefenini giyeceksin, devletini, milletini, bayrağını, vatanını canından çok seveceksin. Namluya sineni siper edecek bu vatana, bayrağa canım feda diyeceksin. Bu millet bu sınavın en büyüklerinden birini 15 Temmuz’da verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. O gece milletimizle birlikte düşman karşısında etten duvar oldunuz. Vatan bölünmez, bu millet yenilmez, bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez diye haykırdınız. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Ülke olarak millet olarak bugün düne göre daha güçlüyüz. Yarınımız daha da aydınlık, daha da güzel olacak. AK Parti’yi var eden temel ilkelerin birincisi çoğulcu demokrasiye inanmaktır. Her türlü ayrımcılığı reddederek milletle bütünleştik. Bizim gözümüzde siyaset belli zümrelerin belli çevrelerin işi olmadı. Herkesin hukukundan kendimizi sorumlu tutuyoruz. Bizim gibi düşünmeyenlerin hukukunun güvencesi de biziz. Buradan bölgecilik, hemşehricilik, etnik ayrımcılık asla olmadı. Biz milletimizle konuşurken ta yüreğinden konuşan bir hareketin mensuplarıyız. Milyonlarca insanımızla tek tek kucaklaşan partinin adıyız. Hepimiz 80 milyon vatandaşımızın hukukundan sorumluyuz. Hepimiz bu aziz vatanın her kuruş toprağından sorumluyuz. İşçinin, esnafın, sanayicinin alın terinin emeğinden sorumluyuz. Köylünün, çiftçinin, hukukundan sorumluyuz. Yaşlılarımızın, emeklilerimizin huzurundan, kadınlarımızın refahından, mutluluğundan sorumluyuz. Gençlerimizin geleceğinden sorumluyuz. Türkiye’nin itibarını, emeğini, aşını büyütmek için çalışıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünü ve heyecanını milletten alan kutlu davasını sürdürmek için beraberiz. Ülkemize, milletimize aşkla, muhabbetle, sadakatle bağlıyız. Biz özünü milletimizin kalbinden alan kurucu değerlerimize daima sadakatle bağlı kalacağız. Gelecek vizyonumuzu, büyük hedeflerimizi asla ıskalamayacağız. Demokrasiden, adaletten özgürlüklerden taviz vermeden ülkemize milletimize aşkla şevkle hizmete devam edeceğiz. Felaket tellallığını siyaset zanneden köhne zihniyetlere rağmen dimdik ayakta duracağız. Geleceğe mutlaka umutla bakacağız. Geleceğe umutla bakarken geçmişi, kurucu ilkelerimizi de aklımızdan çıkarmayacağız. Nereden geldiğimizi ne sınavlardan geçtiğimizi asla unutmayacağız. İktidarın rehavetine de kapılmayacağız. Bütün enerjimizi Türkiye için milletimiz için harcayacağız” diye konuştu.

"Bundan sonra yolumuz daha da zor daha da meşakkatli"

“Bundan sonra yolumuz daha da zor daha da meşakkatli” ifadesini kullanan Başbakan Yıldırım, “Artık millet barajı yükseltti. İktidar için 50+1 istedi. Siz zoru seversiniz biliyorum bu yüzden size ve bu kutlu davanın yol arkadaşlarına güvenim tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımız zaman zaman siz teşkilatımızda metal yorgunluğundan bahsediyorsunuz. Ben bu metal yorgunluğunun bir bahar yorgunluğu kadar kısa süreceğine inanıyorum. Yeter ki gönüllerimiz yorgun olmasın. Yeter ki birlik ve beraberliğimize halel gelmesin. Sizin tekrar evinize dönmeniz, başımıza geçmeniz zaten hepimiz için bambaşka bir heyecan ve moral oldu. Biz güçlü ve büyük bir partiyiz. Büyük olmak ayrı büyüklenmek ayrı. Biz büyük ve güçlüyüz ama büyüklenmek kibre kaçmak bu kadrolara yakışmaz. Kibir insanoğlu için en büyük tehlikedir. İnsanın en büyük rakibi nefsidir. Artık rahatım dediğiniz anda, kibre kapılıyorsunuz demektir. Biz asla rahat olmayacağız. Milletimizin sevgisine muhabbetine layık olmanın çabası içinde olacağız” açıklamasında bulundu.

"Nifaka, fitneye, fesata zerre kadar prim vermeyeceğiz"

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’nin makus tarihini değiştiren bu büyük davanın liderine Sayın Cumhurbaşkanına şükranlarımı sunuyorum. 16 yıl boyunca bu harekete gönül veren ülkemize, milletimize hizmet eden yol arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. AK sevdalılara şükranlarımı sunuyorum. 16 yıl içinde ebediyete uğurladığımız bütün yol arkadaşlarımıza Mevlamdan rahmet diliyorum. 80 milyon vatandaşımızı da saygıyla selamlıyorum. Erzincan’dan İzmir’e Van’dan İstanbul’a Sinop’tan Hatay’a bütün insanlarımızı 80 milyonu muhabbetle selamlıyorum. Allah bu aziz milletten razı olsun. Milletimiz sayesinde Türkiye artık emin ellerde. Türkiye’nin gücünü iradesini temsil eden AK Parti teşkilatlarımızdan Allah razı olsun. Onlar sayesinde Türkiye büyüyor kalkınıyor. Türkiye’nin yarınları elbette bugünden daha iyi olacak. Cumhuriyetimizin 100.yılına Allah’ın izniyle çok daha güçlü bir ülke olarak gireceğiz. Demokratik istikrarımızı, ekonomik büyümemizi çok daha ileri taşıyacağız. Üreteceğiz, çalışacağız, refahı yakalayacağız. Asla tereddüt göstermeyeceğiz. Nifaka, fitneye, fesata zerre kadar prim vermeyeceğiz. Gözümüzü Türkiye’nin bütünlüğünden, her vatandaşımızın hukukunu, koruma ilkemizden ayırmayacağız.”

Pelin Üzek - İlker Turak - Ömer Çetin - Emre Yüzügüldü

