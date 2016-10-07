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Başbakan Yıldırım, milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmelere başladı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmelere başladı.


07 Ekim 2016 11:43

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmeye başladı. Görüşmelerde 15 Temmuz darbe girişimi, Fetullahçı Terör Örgütü ve terör örgütü PKK ile mücadele ve yeni yasama dönemi gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.
Öte yandan, Yıldırım, AK Parti'nin 21-23 Ekim tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gireceği kamp öncesinde milletvekilleriyle istişarede bulunacak.
Milletvekilleri ile gruplar halinde yapılacak görüşmelerde Başbakan Yıldırım, yeni yasama dönemindeki beklentilerini aktararak, milletvekillerinin bölgelerindeki sorunlarını dinleyecek.
 

Pelin Üzek
 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım


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