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Başbakan Yıldırım Moldova Büyükelçilik binası açtı

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova ziyareti kapsamında Moldova Başbakanı Pavel Filip ile birlikte Büyükelçilik binasının açılışını yaptı.

Başbakan Yıldırım Moldova Büyükelçilik binası açtı

05 Mayıs 2017 21:07
Başbakan Yıldırım Moldova Büyükelçilik binası açtı - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Moldova’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Moldova Büyükelçilik binasının açılışına katılan Yıldırım, yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti olarak, 2002 yılından beri dış temsilciliklerimizin sayısını artırma yolunda önemli mesafeler aldık. Bugün 236 yurt dışı misyonla dünyada en fazla diplomatik temsilciliği olan altıncı ülke konumundayız. Sadece temsilcilik açmıyoruz, açtığımız yerlerinde, ülkemizin itibarını temsil edecek güzellikte olmasına da özellikle önem veriyoruz.

Başlangıçta kiralama şeklinde başlayan, dış temsilciliklerimiz artık yavaş yavaş kendi arazisinde özgün binalarla yenileniyor. Burada güzel hizmetlere vesile olan, kimliği olan binalar şekline dönüşüyor. Bu bağlamda diplomatik temsilciliğimizde, burada ki yabancı misyonlar arasında önemli bir konuma sahip, yer konumundadır. Sayın başbakana birlikte bu büyükelçilik binası açma fırsatı bulduk. İnşallah bu yeni mekan çok güzel işbirliklerinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri taşınması için önemli bir görev irfa eder. Büyükelçiliğin Moldovalı dostlarımızla gönül bağının güçlendirilmesine vesile olacağına inanıyorum" dedi.

Etiketler: başbakan, Binali Yıldırım, moldova


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