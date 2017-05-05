Başbakan Yıldırım Moldova’da resmi törenle karşılandı

Moldova Başbakanı Pavel Filip’in davetine icabetle, 5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Moldova’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, resmi törenle karşılandı. Söz konusu ziyaretin, ülkemizden Moldova’ya Başbakan düzeyinde yapılan ilk ikili resmi ziyaret kapsamında olduğu bildirildi. Yıldırım, ziyaretinin Kişinev ayağında Moldovalı mevkidaşı Pavel Filip, Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Parlamento Başkanı Andrian Candu’yla görüşecek. Yıldırım, Filip’le beraber Türk ve Moldova iş çevrelerinin bir araya geleceği İş Forumu’na da hitap edecek.