Diğer
Kategoriler

Başbakan Yıldırım Moldova’da resmi törenle karşılandı

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçakla Moldova’nın başkenti Kişinev’e geldi. Moldova’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, resmi törenle karşılandı.

Başbakan Yıldırım Moldovada resmi törenle karşılandı

05 Mayıs 2017 15:24

Moldova Başbakanı Pavel Filip’in davetine icabetle, 5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Moldova’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, resmi törenle karşılandı. Söz konusu ziyaretin, ülkemizden Moldova’ya Başbakan düzeyinde yapılan ilk ikili resmi ziyaret kapsamında olduğu bildirildi. Yıldırım, ziyaretinin Kişinev ayağında Moldovalı mevkidaşı Pavel Filip, Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Parlamento Başkanı Andrian Candu’yla görüşecek. Yıldırım, Filip’le beraber Türk ve Moldova iş çevrelerinin bir araya geleceği İş Forumu’na da hitap edecek.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!