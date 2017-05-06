Başbakan Yıldırım: 'Moldovalı iş adamlarımızı Türkiye'ye yatırım yapmaya bekliyoruz'

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova ziyareti kapsamında Moldova Başbakanı Pavel Filip ile birlikte iki ülkenin iş çevrelerinin bir araya geldiği Moldova-Türkiye İş Forumu’na katıldı.

Karşılıklı yatırımın önemine dikkat çeken Yıldırım, Moldovalı iş adamlarını Türkiye’de yatırım yapmaya davet ederek, "Karşılıklı yatırım sadece bir ülke için geçerli değil. Moldovalı iş adamlarımızın da pekala Türkiye’de yatırım yapacakları bir çok alan olduğunu düşünüyoruz.

Ticaret bakımından yeni iş yerleri açmak bakımından, kalıcı uzun vadeli yatırımlar yapmak bakımından da Türkiye’de büyük imkanlar olduğunu ifade etmek isterim. Burada iş yapmayı kolaylaştıran, yatırım ortamını iyileştiren ve iş yapacaklara uzun vadeli yatırım yapacaklara çok cazip ve önemli teşvikler sağladığımızı son aylarda özellikle belirtmek isterim.

Stratejik alanlarda yatırım yapanlara tamamen isteğe göre teşvik sisteminin yürürlüğe girdiğini de bu vesileyle ifade etmek isterim. Burada iş yapan iş adamlarımızın da doğrusu iyi bir ünü olduğunu ve iyi bir iz bıraktıklarını görmekten mutlu olduk. Ülke olarak bugün iş adamlarımızın yaptığı yatırımların tutarı 300 milyon dolar.

Yeterli değil daha fazlasını yapacak imkanları, potansiyelleri olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılarımızın ülkenin özellikle başkent Kişinev’in çevresini değiştiren projelere yönelmiş olmaları da ayrıca gurur verici. Alışveriş merkeziyle, hastanelerle, otellerle ve diğer yatırımlarla burada iş adamlarımızın imzasını görmek doğrusu bizim için gurur verici bir durumdur" dedi.

Ziyarete Moldova Başbakanı ile Gökoğuz bölgesinde devam edeceklerini dile getiren Başbakan Yıldırım, "Onlarla tanışma imkanımız olacak. Orada Gökoğuz kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Onlarla bir konferansta buluşacağız.

Moldova-Türkiye ilişkilerini Gökoğuz yerinde yaşayan halkın çok daha ortak değer olarak güçlendirileceğine inanıyoruz. O bölgelerin güçlenmesi Moldova’nın güçlenmesi anlamına geliyor. Tarım sektörününde Moldova için çok önemli bir sektör olduğunu biliyoruz. Türkiye'de bu noktada son derece önemli adımlar atıldı.

Tarımsal hasılamızı önemli ölçüde arttırmayı başardık. Moldova’da tekstil ve tarım sanayi, depolama tesisleri inşaatı, işlenmiş gıda ürünleri, paketleme gibi alanlarda ciddi bir işbirliği potansiyeli olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda iş adamlarımızın gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Türkiye ile Moldova arasında her bakımdan ilişkileri geliştirecek şartlar var. İmkanlar var" ifadelerini kaydetti.

Başbakan Yıldırım, "geldiğimiz andan itibaren bize gösterilen sıcak ilgiye bir kez daha teşekkür ederim" diyerek sözlerini sonlandırdı.