Başbakan Yıldırım: 'Muhalefet terör demez, el altından işbirliği yapıyorlar'

Seçim bölgesi İzmir’deki çalışmaları kapsamında Başbakan Binali Yıldırım, Buca ilçesi Forbes Caddesi'nde miting gerçekleştirdi. Alanı dolduran binlerce vatandaşa hitap eden Başbakan Yıldırım, “Türkiye’yi bir yandan Cumhurbaşkanımız bir yandan biz karış karış geziyoruz. Her yerde sevgi, coşku var, her yerde sabırsızlıkla 24 Haziran’ı bekleyen milyonlar var. Türkiye AK Parti ile 16 yıllık kutlu yürüyüşüne devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde her alanda ciddi mesafeler aldık. Aşımızı, ekmeğimizi, işimizi büyüttük. Türkiye’yi 16 yılda 3,5 kat büyüttük. Dünyadaki krize rağmen Türk Lirasının değerini korumaya devam ediyoruz. Türkiye’yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet hedefine geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi dünyanın 10 büyük ülkesi arasına mutlaka sokacağız” dedi.

“Artık Türkiye’nin şahlanma vakti geldi”

Türkiye’nin şahlanma vaktinin geldiğini ifade eden Yıldırım, “Laf üstüne laf koyanları siz iyi biliyorsunuz. Yapacak çok işimiz var. Artık Türkiye’nin şahlanma vakti geldi. Vakit Türkiye’yi 2023, 2053, 2071 vizyonuna taşıma vaktidir. AK Parti Türkiye’ye yapılan 20 bin kilometre bölünmüş yol mimarıdır. 284 bin derslik yaptık, 585 bin öğretmeni AK Parti iş başı yaptırdı. 131 üniversiteyi Türkiye’ye AK Parti kazandırdı. İzmir-İstanbul arasındaki yolu AK Parti yapıyor. Şehir hastanelerini yapan AK Partidir. Bin 245 hastaneyi yapıp hizmete 29 yeni havalimanını yapan, hızlı treni hayalden gerçeğe dönüştüren parti, dünyanın en büyük havalimanını yapan, Türkiye’nin her iline doğalgaz getiren parti AK Partidir. AK Parti'nin yaptığı hizmetlere bunların hayalleri yetmez hayalleri” diye konuştu.

İzmir’e 66 katrilyonluk yatırım

16 yılda İzmir’e 66 katrilyon yatırım yaptıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, “16 yılda İzmir’e 31 hastane yaptık. 30 acil istasyonu vardı bunların sayısı 96’ya çıkardık. Koca İzmir’de 30 ambulans vardı, bu sayıyı 143’e çıkardık. İzmir’de 400 kilometre yol vardı. O da İzmir-Aydın otoyolu. Biz bunun üzerine 435 kilometre yol yaptık. 80 yılda yapılandan daha fazlasını 15 yılda yaptık. İzmir’e Adnan Menderes Havalimanı yaptık, yetmedi Alaçatı’da da yapıyoruz. İzmir’in şehir hastanesi, 2 bin 60 yataklı yapıyoruz. Buca, Bucaspor bu hallere düşecek miydi? Bucasporu bu hallere düşürenlerden hesap soralım mı? 18 bin toplu konut yaptık. Şu anda 90 şantiyede 2 katrilyon 540 trilyonluk yatırımımız devam ediyor. İzmir’in bereketli topraklarını ihya eden çiftçilerimize destek 16 yıldır veriyoruz. 2002’de aldığı destek miktarı 45 milyon lira, şimdi 395 milyon yıllık, 8 kat artış var. İşte AK Parti farkı bu. İzmir’in ihtiyacı olan stadyumlarını da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Buca’ya TOKİ ile yeni konutlar

Buca’ya yapılan birçok yatırımı da anlatan Başbakan Yıldırım, Buca’nın trafiğini rahatlatacaklarını belirterek, “Buca’nın yol çalışması devam ediyor. Yıldız Mahallesi'nin olduğu yerde otobana giriş çıkış yapıyoruz. Otokentin olduğu yerde otobana çıkış var, girişi yoktu, onu da yapıyoruz. Bu yıl sonunda bu projeleri de bitirmiş olacağız. Böylece Buca’nın içerideki trafiği rahatlamış olacak. Bütün bunları siz değerli hemşehrilerimiz için yapıyoruz. Daha çok şey yapacağız. Yeni dönemde Buca’ya TOKİ ile yeni konutlar yapacağız hayırlı uğurlu olsun. Ama ilk işimiz 24 Haziran Pazar. Buca hazır mısın” dedi.

“El altından işbirliği yapıyorlar”

Muhalefetin vaatlerini eleştiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

“Meydanlarda konuşuyorlar, ne anlatıyorlar. Hikaye hikaye... Projeleri var mı? Ülke adına ümit vaat eden hayırlı söz eden çıkıyor mu ağızlarından. Tecrübeleri var mı? Bugüne kadar Türkiye’ye hiçbir hizmetleri dokunmuş mu? Bunların Buca’da, İzmir’de, Türkiye’de eserleri var mı. Ama yıkmaya gelince bunların üzerine yok. Ne diyorlar. ‘Külliye’yi yıkacağız, yerli arabayı yapmayacağız, nükleer elektrik santralini, Kanal İstanbul’u yapmayacağız. AK Parti ne yaptıysa durduracağız.’ Durdurabilirler mi? Biz bu milletin yoluna baş koymuşuz. Bunlar milletin yoluna taş koyuyorlar taş. Muhalefet orayı burayı yıkadursun, engellesin. Cumhur İttifakı bu milletin kendisidir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz’da meydanlara inen, ay yıldızlı bayrağı, düşürmeyen, ezanları dindirmeyen milletin ta kendisidir. Kalkınmanın teminatıdır, bölücü terör örgütünün korkulu rüyasıdır Cumhur İttifakı. Muhalefet adayları hiç terörle mücadeleden bahsediyor mu? Duyamazsınız çünkü el altından işbirliği yapıyorlar. Türkiye’de tek bir terörist kalmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye’nin bağımsızlığına, kalkınmasına en büyük zararı veren bu alçak proje örgütlerini Türkiye’nin gündeminden çıkarmak boynumuzun borcudur. Bu ittifak Türkiye’yi eski günlere götürecekmiş. Eski günlerde ne var. Darbe var, ekonomik krizi, vesayet, dayatma, yoksulluk, kan ve gözyaşı var. Buca buna izin verir mi?”