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Başbakan Yıldırım, Münir Özkul'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Münir Özkul, rol aldığı yüzlerce tiyatro oyunu ve sinema filmiyle Türk sanat tarihinde derin izler bırakmış ve canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlünde taht kurmuştur" dedi.

Başbakan Yıldırım, Münir Özkulun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

05 Ocak 2018 15:15

Başbakan Binali Yıldırım, Münir Özkul'un vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Türk sinemasının ve tiyatrosunun değerli ustalarından, Münir Özkul'un vefatı bizi derinden üzmüştür. Münir Özkul, rol aldığı yüzlerce tiyatro oyunu ve sinema filmiyle Türk sanat tarihinde derin izler bırakmış ve canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlünde taht kurmuştur.

Tecrübesi ve ustalığıyla Türk tiyatro ve sinemasına uzun yıllar emek vermiş, yaptığı iş ve oyunculukla genç sinemacılara örnek olmuştur. Rol aldığı pek çok filmle ödüller alan Münir Özkul'a 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı, 2015 yılında da T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmiştir. Sanatseverlerin gönlünde müstesna bir yeri olan Münir Özkul'a Allah'tan rahmet; ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Enise Vural

Etiketler: Binali Yıldırım, münir özkul

 

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