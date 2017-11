Başbakan Yıldırım: 'Önümüzdeki 3 yıl için planlarımızı yaptık'

Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin 2002’den 2017’ye kadar 3 kat büyümesinin arkasında güven ve istikrar var. Güven olmazsa kimse geleceğe yatırım yapmaz. Türkiye önümüzdeki yıllar içinde 2023’e Cumhuriyetimizin 100. Yılına girerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak her türlü kararlılığı vardır. Her türlü iradesi vardır. Onun için geldiğimiz noktayı asla ve asla yeterli görmeyelim. Önümüzdeki 3 yıl için planlarımızı yaptık. Türkiye orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna geçecek. Yani milli gelir kişi başına 13 bin doların üzerine çıkacak. Büyümeyi ortalama yüzde 5,5 seviyesinin üstünde gerçekleştireceğiz. Her yıl 1 milyon vatandaşımıza iş, aş sağlayacağız. Bunun için daha çok yatırım yapmamız lazım. Savunma sanayide Türkiye bugün 15 yıl içerisinde yerli katkı payını yüzde 26‘dan yüzde 64 seviyesine çıkardı” diye konuştu.

Son 15 yılda savunma sanayiye yapılan yatırımın 35 milyar dolar olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, “Türkiye savunma sanayiye bu kadar yatırımı, bu kadar hastane, okul ve yolu nerden yaptınız? Gömümü buldunuz?” tepkilerine de şu ifadelerle yer verdi:

“2002’de Türkiye’nin 1 yıldaki toplam verginin yüzde 86’sını faize veriyorduk. Şimdi yüzde 9 veriyoruz. Bu faiz giderlerinin milli gelire oranı değişmeseydi yani biz aynı faizi vermeye devam etseydik, ne kadar faiz ödeyecektik biliyor musunuz 15 yılda; 1,9 katrilyon. Bugünü bütçemizden daha yüksek faiz ödeyecektik. Şimdi 15 yıllık ödenecek faizi diyor. Faiz yükü azaldığı için biz ne ödedik, 701 milyar ödedik. İkisinin arasındaki fark, 1,2 katrilyon. İşte para burada. 1,2 katrilyona da bunları yaptık. 'Para nereden geldi' diyorlar ya buradan geldi, hesap ortada. Bununla da kalmadık; 2002 yılında devletin borcu milli gelire nazaran yüzde 72. Bir yıllık çalışıp çabaladığımız emeğimiz, göz nurumuz topladığımız kaynağın yüzde 72'si borca gidiyor. Şimdi yüzde 28'e indi. Oradan da bir tasarruf var mı? İşte bütün bunlar olunca aradaki farklar yatırıma gidiyor. Faizcilere gideceğine yatırıma, ulaşıma, okula, hastaneye, fabrikaya gidiyor ve dolayısıyla bunlar da ülkenin büyümesine kalkınmasına sebep oluyor."

Kavakyolu Altınpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen buluşma programında Başbakan Yıldırım’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram eşlik etti.

Başbakan Binali Yıldırım buradaki programının ardından memleketi Kayı köyüne gitti.

Abdullah Aslan