Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum ve Ağrı ziyaretlerinden sonra Erzincan'a geldi. Yıldırım, dün Erzurum'da, bir önceki gün Ağrı'da şehit olan askerlerin cenazesine katılmış, Ağrı'da ise şehit korucuların aileleri ile görüşmüştü. Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile Erzincan'a geldi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı Gökçebulak köyü mevkiinde PKK'lı teröristlerce korucu noktalarına düzenlenen saldırıda şehit düşen korucuların ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Başbakan Yıldırım, özel uçakla Erzincan Havalimanı'na indi. Başbakan Yıldırım'ı, havalimanında, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun ve il protokolü karşıladı.

Erzincan Valiliğini ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin artık daha az terörle daha çok kalkınmayla anılacağını belirtti.

Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

“Ağrı’da önceki gün geçici köy korucuları ve askerlerimize bir saldırı düzenlendi. 8’i geçici köy korucusu 2’i asker 10 şehit verdik. Dün 2 askerlerimizin Erzurum’da cenaze merasimlerine katıldık. Bugün de Ağrı’da 3 köyde toplam 8 aileye taziye ziyaretinde bulunduk. Terörle mücadele konusunda herhangi bir değişiklik yok. Tüm kararlılıkla devam ediyoruz. Savunmada değil, taarruzdayız. Bu terör örgütünün yurdumuzun özelikle Doğu ve Güneydoğusunda yuvalandıkları bütün noktaları tespit ettik. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu şer odaklarını yok edinceye kadar operasyonlar devam edecek. Bugün dünden birlik, beraberlik, kardeşlik anlamında çok ileri seviyeye ulaşmış durumdayız. Bunu Ağrı’da gördüm. Halk terörün kardeşliğimize zarar verdiğini sonuna kadar anlıyor. Ülkemizin gençleri, çocuklarımızın geleceği için önemli bir gelişme. Tek vatan, tek millet olarak yaşama arzusu şüphesiz terör olaylarının ortadan kaldırılması için önemli bir fırsat. Bundan sonra Türkiye’nin daha az terörle daha çok kalkınmayla anılması için gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz.”

Başbakan Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Bölgesindeki illerin özel kalkınma programıyla daha çok kalkınacaklarını ifade ederek, “23 vilayetimizde bir özel kalkınma programı başlattık, yatırım desteklenme hamlesiyle. 4 yıl içerisinde ciddi bir alt yapı yatırımı yapılacak. 10 yıl içerisinde de çok ciddi fabrikalar, üretim, ticaret merkezleri gibi yatırımlarla adeta bölge ciddi cazibe merkezine dönüştürülmüş olacak. Terör sebebiyle geciken kalkınma hamlesini süratli bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.