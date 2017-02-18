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Başbakan Yıldırım: 'Pensilvanya’da oturan terörist başını getireceğiz'

Başbakan Binali Yıldırım, “Pensilvanya’da oturan terörist başını getireceğiz” dedi.

Başbakan Yıldırım: Pensilvanyada oturan terörist başını getireceğiz

18 Şubat 2017 17:33
'Pensilvanya’da oturan terörist başını getireceğiz' - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’da yaşayan Türklere seslendi. Yıldırım, "Biz 16 Temmuz’dan itibaren amansız bir mücadele başlattık. TSK’daki, yargıdaki, kamudaki teröristleri tasfiye ettik. FETÖ’yü dünyada sığındıkları inlerinde bulup teker teker adalete teslim edeceğiz. Pensilvanya’da oturan terörist başını da getireceğiz, hesabını soracağız" şeklinde konuştu.

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Terör örgütlerine destek veren ülkelere uyarılarda bulunan Başbakan Yıldırım, Türkiye parmak sallamayla korkutulacak bir ülke değildir. Terörün yanında olmaya devam edenler bilsinler ki o terör bir gün gelecek kendisini koruyanları da yatacak. Beslediği yılanlar bir gün onları da sokacak. Ama Türkiye’nin yanında olurlarsa kendileri kazanacak, milletleri kazanacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler: Binali Yıldırım, fetullah gülen, Pensilvanya, terör örgütü, tsk


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