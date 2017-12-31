Başbakan Yıldırım, polis kontrol noktasında

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Burdur ve Isparta 6. olağan kongrelerine katılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Havalimanına geldi. Burada karşılanan Yıldırım, beraberindeki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile birlikte karayolu ile Burdur il kongresine katılmak üzere yola çıktı. Yıldırım, Burdur girişindeki polis kontrol noktasına uğrayıp görevlilerin yeni yılını tebrik etti. Görevlilerle fotoğraf çektiren Başbakan Yıldırım, AK Parti 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere yola çıktı.