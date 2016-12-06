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Başbakan Yıldırım Rus mevkidaşı Medvedev ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Moskova’daki temasları kapsamında Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ile görüştü.


06 Aralık 2016 14:19

Rusya’da resmi ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, temaslarına başladı. Sabah saatlerinde Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünde gençlere hitap eden Yıldırım daha sonra Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ardından da Rus mevkidaşı Dmitry Medvedev ile bir araya geldi. Başbakanlık binasında yapılan görüşmede Başbakan Yıldırım "Türkiye'den başbakanlık düzeyinde sayın Cumhurbaşkanımızdan sonraki ilk ziyaret oldu. Rusya ile Türkiye ilişkileri bir yıllık tatsız sürecin sonuna geldiğimizi görüyorum. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin yaşanan bu tatsız tecrübenin ilişkilere daha ileri noktaya götürmek için katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ticaret, turizm, kültürel konularda hızla zaman kaybetmeden kaybedilen süreyi de telafi ederek ilişkileri daha da iyi bir noktaya taşıyacağımızdan eminim. Ağustos ayından bu yana atılan adımları takip ediyoruz. Adım adım normalleşme sürecindeki kademelerin daha hızlı ilerlemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Medvedev ise, "Zor bir dönem geçirdik, bu görüşmenin verimli geçeceğini düşünüyorum. Ticari, kültürel ve ekonomik anlamda bir çok konuyu bugün geniş kapsamlı görüşeceğiz. Ticari ilişkilerimizde bir duraklama oldu. Çok sayıda ortak projemiz var bunların tekrar hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Görüşmeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diröz de katıldı.  

Kamil Nadirli
MOSKOVA 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, moskova


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