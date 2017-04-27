Başbakan Yıldırım Rus mevkidaşıyla görüştü

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Başbakan Yıldırım, bugün Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev ile saat 19.00 sıralarında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede “Liman” adlı Rus askeri gemisinin yoğun sis nedeniyle yaşanan elim bir kaza neticesinde Karadeniz’de (Kilyos açıklarında) batmasından duyulan üzüntü ifade edilerek, ilgili makamların çalışmaları sonucunda kurtarılan Rus mürettebatın durumu hakkında bilgi verildi.

Medvedev, Türk makamlarının yürüttüğü çalışmalar sayesinde Rus askeri gemisinde bulunan 78 mürettebatın tamamının kurtarılmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Musa Erdoğan