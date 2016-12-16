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Başbakan Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Medmedev’le görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev’i telefonla arayarak görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Medmedevle görüştü

16 Aralık 2016 07:40

Görüşmede Başbakan Yıldırım, Suriye’deki durum ve Halep’teki tahliye operasyonuna değinerek, durumun kırılganlığına işaret etti. Operasyonun daha fazla güvenlik riski yaşanmadan ve siviller daha fazla zarar görmeden yürütülebilmesi için Rusya’nın ilgili aktörler üzerindeki nüfuzunu kullanmaya devam etmesi beklentisini dile getiren Yıldırım, Türkiye’nin insani durumun iyileştirilmesi ve tahliye operasyonunun yürütülmesi konusunda aldığı tedbirleri aktardı.

Yıldırım’ın, ahiren Rusya Federasyonu’na gerçekleştirdiği ziyaretin verimli geçtiğini, ticaret, enerji, konsolosluk ve ulaşım alanları başta olmak üzere, ikili ilişkilerimizin çeşitli veçhelerinde ziyaret sırasında mutabık kalınan hususlarda çalışmalarımızın sürdüğünü, bu çerçevede olumlu adımların atılmakta olduğunu dile getirdiği görüşmede; Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev’in, ahiren İstanbul’da meydana gelen terör saldırıları için Türkiye’ye başsağlığı ve acil şifa dileklerini ifade ettiği, Başbakan Yıldırım’ın ziyaretinin sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda iradenin ortak olduğunu kaydettiği öğrenildi.

Medvedev, Halep’te ateşkes ve tahliye operasyonu konusunda gerekli desteği vermeye devam edeceklerini ifade etmesiyle, Başbakan Yıldırım’ın durumun kırılgan olduğu yönündeki tespitini teyit etti. Medmedev’in ayrıca, konuyu yakından izlemekte olduklarını, ateşkese riayet konusunda muhalif güçlere gerekli mesajın verilmesi bağlamında Türkiye’nin katkısını beklediklerini, ayrıca rejim ve muhalefetin çözüme yönelik siyasi sürece teşvik edilmesi gerektiğini söylediği kaydedildi.
Yıldırım ve Medvedev’in, Suriye dahil bölgesel ve diğer uluslararası gelişmeler bağlamında yakın iletişimde kalma mutabakatlarını karşılıklı olarak dile getirdikleri, ayrıca Başbakanlık ofisleri arasında “sıcak hat” uygulamasına yönelik isim ve temas bilgilerini karşılıklı olarak paylaştıkları öğrenildi.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Halep, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev


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