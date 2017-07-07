Başbakan Yıldırım, saldırıya uğrayan Kaymakam Kocabey ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'nın bombalı saldırı düzenlediği Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey ile görüşüp, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, görüşmede geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başbakan Binali Yıldırım, Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'nın bombalı saldırı düzenlediği Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey ile görüşüp, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, görüşmede geçmiş olsun dileklerini iletti.
Siirt’in Baykan ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Kaymakam Mehmet Kocabey’in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlayıcının…
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