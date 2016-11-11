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Başbakan Yıldırım, seçilmiş ABD Başkanı Trump ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırdım, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, seçilmiş ABD Başkanı Trump ile görüştü

11 Kasım 2016 19:18

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Başbakan Yıldırım, bugün ABD’nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump’u telefonla arayarak, tebrik etti. Görüşmede Yıldırım, seçim sonuçlarının ABD halkı için hayırlı olması temennisini iletti, karşılıklı saygı, ortak menfaat ve değerlere dayanan ilişkilerin bugün güçlü, dayanıklı ve her zamankinden önemli olduğunu vurguladı ve ilerleyen dönemde işbirliğini daha da ileri bir seviyeye taşımak için ortak gayretlerin devam edeceğini belirtti.

Trump, Yıldırım’a teşekkür ederek, Türkiye’ye özel önem atfettiğini, Türkiye-ABD ilişkilerinin ve diyalogunun ilerleyen dönemde daha da geliştirilmesini öncelikli gördüğünü dile getirdi. Görüşmede ayrıca, bölgesel ve uluslararası konularda eşgüdümün güçlendirilmesi ve bu çerçevede karşılıklı üst düzey temasların devamı yönündeki ortak irade teyit edildi.  

Musa Erdoğan

Etiketler: ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Binali Yıldırdım


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