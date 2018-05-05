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Başbakan Yıldırım sel ile ilgili bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Mamak’ta yaşanan sel nedeniyle Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım sel ile ilgili bilgi aldı

05 Mayıs 2018 15:08

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