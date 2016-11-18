Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Başbakan Yıldırım, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden Köyü’nde gerçekleşen heyelan neticesinde bir maden ocağında gerçekleşen göçük sonrasında ilgili bakanları arayarak bilgi aldı.

Musa Erdoğan