Başbakan Yıldırım: 'Sizin ne haddinize Kürtlere devlet kurmak'

Başbakan Yıldırım, Türk Telekom Hizmet Binası açılış programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, 24 Haziran seçimlerine değinerek, “Seçimin yeni bir özelliği var. İlk defa güven oyu kurulacak, hükümetin güven oyunu millet kendisi verecek. Ülkeyi gelecek 5 yıl kim yönetecek ona karar veriyor. Parlamenter sistemde böyle değil. Vatandaş şimdi gizli ortakları defediyor ve sandıkta ‘ben şunu seçtim’ diyor. Kararı o gün veriyor. Meclis’te de ‘bizlerin hakkını hukukunu takip edecek şu vekilleri seçtim diyor’ ve işi bitiriyor. Aracısız, vesayetsiz demokrasi. Yetkinin tamamen milletin eline geçtiği bir sistem. Bu sistemin millet adını 16 Nisan’da koyduk. 24 Haziran bu değişikliğin uygulamasıdır” ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinin 16 Nisan’ı da tartışmaya açtıklarını söyleyen Yıldırım, “Bu millet iradesini kabul etmemektir, içine sindirememek demektir. Millet kararını vermiş, verdiği bu karar çerçevesinde bu ülke için ne yapacaksınız, ne gibi yeni projeleriniz var, gelecek hedefleriniz ne bunları konuşun. Kanal İstanbul’u yaptırmam, yerli arabaya karşıyım, nükleere karşıyım, TRT’yi kapatacağım. Ağzınızdan hayırlı bir laf çıksın. Dilin zekatı hayır konuşmaktır. Yıkarak, dökerek, inkar ederek bu ülkeye nasıl hizmet edeceksiniz. Bu millet 16 yıllık kazanımlarının bir parçasını bile size yedirmez. Vaat yapıyorsunuz bunun üzerine ne koyacaksınız onu söyleyin. 16 yılda Türkiye’nin geldiği noktadan 2023’te Cumhuriyetin 100. yılında nasıl bir Türkiye görmek istiyorsunuz onu anlatın. Yatıyorlar kalkıyorlar Recep Tayyip Erdoğan’ı indirelim de ne olursa olsun. İndiremezsiniz kardeşim, o milletin adamı, milletin sevdalısı. Onu indirmeye sizin gücünüz yetmez. Millet karar verirse başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Bu seçim, güvenin ve istikrarın oylanacağı seçimdir. Ya güven ve istikrara devam diyeceğiz ya da kaosa, kargaşaya, vesayete, geriye dönüşe razı olacağız. Ama bu millet buna razı olmaz” açıklamasını yaptı.

Bugün Muş ve Bitlis’te gerçekleştirdiği miting ve bu kapsamda yaptığı ziyaretleri anımsatan Yıldırım, “Müthiş bir heyecan ve ilgi var. İnsanların üzerinden terör baskısı, korkusu kalkmış. Her birinin elinde ay yıldızlı bayrak, özgüven içerisinde yürüyor. Geleceğe umutla bakıyor, heyecan dolu. Daha iyi şartlarda, daha güzel bir ülkede yaşamanın hayalini kuruyorlar. Biz farklılıklarımızla zenginiz. Türk, Kürt, Türkmen, Arap, Çerkez ne olursak olalım bu topraklarda bin yıldır biriz, beraberiz, kardeşiz. Bizim bu kardeşliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Bölgemizde emperyal güçlerin büyük planları var. Amaç, bölgenin sigortası olan Türkiye’yi zayıflatmak ve bölgedeki kaosu, kargaşayı Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de daha da körükleyerek bölgenin kaynaklarının üzerine çökmek. Bunun için Kürt kardeşlerimizi istismar etmekten geri kalmıyorlar. Neymiş efendim Kürtlere devlet kuracaklarmış. Sizin ne haddinize Kürtlere devlet kurmak. Kürtler, Türkler Anadolu topraklarında bin yıldır beraber yaşıyoruz, et ve tırnak gibiyiz. Bizim devletimiz de var, ay yıldızlı bayrağımız da var, vatanımız da var. Siz işinize bakın. Vaktiyle birinci cihan harbinden sonra Cezayir’de ne yaptılar. Siz Berberisiniz, siz Arapsınız, siz birbirinize benzemezsiniz deyip onları birbirlerine düşürdüler ve sonra da ülkenin üzerine çöküp sömürgelerini sürdürdüler. Oyuna gelmeyeceğiz. Gün; birlik, beraberlik, kardeşlik günüdür” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmasının ardından Başbakan Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom CEO’su Paul Doany Türk Telekom Hizmet Binasının açılışını gerçekleştirdi.

İlker Turak

