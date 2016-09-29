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Başbakan Yıldırım, Suudi Prens ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Suudi Prens ile görüştü

29 Eylül 2016 22:14
Başbakan Yıldırım, Suudi Prens ile görüştü - Tıkla İzle


Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif bin Abdulaziz Al Saud ile görüşmeler gerçekleştirdi. Başbaşa başlayan, heyetler arası devam eden, bilahare Yıldırım’ın konuk Veliaht Prens onuruna verdiği akşam yemeği ile tamamlanan görüşmelerde, ikili ilişkilerin bütün veçhelerinin yanı sıra, bölgesel gelişmeler de ele alındı. Veliaht Prensi Türkiye’de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, Türkiye, Suudi Arabistan ilişkilerinin müstesna bir yere sahip olduğunu ve iki ülke arasında gücünü ortak tarih ve kültürümüzden alan sarsılmaz dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu kaydetti.

Yıldırım, Kral Selman’ın nisan ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanımı Erdoğan’la birlikte ortaya koydukları, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın işbirliğini, ortak değerler ve menfaatlerin temelinde daha da geliştirme ve en üst düzeye çıkarma iradesi yönünde çalıştıklarını belirterek; iki ülke Dışişleri Bakanları başkanlığındaki “Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi”nin işbirliğinin daha da derinleştirilmesi imkanlarının düzenli ve kapsamlı biçimde ele alınmasına imkan sağlayacağını, ilişkileri daha da kurumsallaştıracağını ifade etti.

Suudi Arabistan’ın, FETÖ’nün yönlendirmesiyle vuku bulan 15 Temmuz menfur darbe girişimi karşısında gösterdiği güçlü dayanışma için teşekkür eden Başbakan Yıldırım, bu ziyareti de Suudi Arabistan makamlarının Türkiye’yle dayanışmasının bir göstergesi olarak değerlendirdiklerini, terörizmle mücadelede Suudi Arabistan ile işbirliğinin artarak süreceğini vurguladı. Yıldırım, Suudi Arabistan ile başta Suriye ve Türkiye-KİK ilişkileri olmak üzere uluslararası konular bağlamında da düzenli temas ve istişare içinde olmaya önem verdiğini belirtti.

Veliaht Prens Muhammed bin Naif, ortak tarihi bağlar üzerinde yükselen Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin her alanda derinleştirilmesi yönünde güçlü bir iradeye sahip olduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman’ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Türk makamlarıyla ortak mesai içinde olacaklarını söyledi. Bölgenin içinden geçtiği güç dönemi işaret eden Veliaht Prens, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin bölgesel güvenlik, refah ve istikrar için kilit önemi haiz olduğunun altını çizdi.


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