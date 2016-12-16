Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’yi ziyaret etmekte olan Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve heyetini Çankaya Köşkü’nde akşam yemeğinde ağırladı. Rusya Federasyonu’na geçtiğimiz hafta yaptığı ziyaret vesilesiyle gittiği Kazan’da gösterilen misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Minnihanov’a teşekkür eden Yıldırım, 1 hafta gibi kısa bir sürenin ardından Minnihanov’u bu defa Türkiye’de görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başbakan Yıldırım’ın, tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Tataristan’ın Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli bir unsur olduğunu belirttiği; başta ekonomi olmak üzere, Türkiye-Tataristan ilişkilerinin her alanda güçlendirilmesini arzu ettiğini dile getirdiği öğrenildi.