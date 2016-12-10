Başbakan Binali Yıldırım, Necip Fazıl Kısakürek Ödül töreni için geldiği Haliç Kongre Merkezinde TBMM’ye sunulan anayasa teklifine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Anayasa değişikliği l teklifini TBMM’ye teslim edildiğini hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, “Bu çalışmanın bu safhaya gelmesinde MHP’nin büyük katkısı var. Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Titiz bir çalışma sonucunda sınırlı diyebileceğimiz bu çalışmayı hazırladık. Bundan sonra iş mecliste. Meclis, önce komisyonda teklif görüşülecek. Genel kurul görüşmeleri tamamlanacak. Genel Kurulda her bir madde 330 ve üzeri bir kabul oyu alması halinde tamamı oylanacak ve referandum için gün sayılacak. Yani son kararı millet verecek. Milletin vereceği kararı başımız gözümüz üzerine bir karar olacak” dedi.

İçerikle ilgili kapsamlı bir değerlendirmeyi yarın yapacağını açıklayan Başbakan Yıldırım, “Getirilen değişiklik teklifinde bir esas maddeler var birde uyum maddeleri, geçici maddeler ve geçiş hükümleri var. Toplam 21 madde. Bunların yanılmıyorsam 18’i esas maddelerden oluşuyor. Diğerleri geçiş ve uyum maddelerinden oluşuyor. Bağımsız ve tarafsız yargıya vurgu yapılıyor. Getirilen bu değişiklik teklifinde başlangıçta AK Parti, MHP ve CHP’nin birlikte çalıştığı ve uzlaşmaya vardıkları 7 maddeden en az 5 'ide yer alıyor. Dolayısıyla bir anlamda CHP’nin de mutabık olduğu maddeler yer alıyor. Bunlar askeri yargının kaldırılması, yargının bağımsız, tarafsız olması. Ayrıca seçme ve seçilme yaşı 18’e iniyor, milletvekili sayısı 600’e çıkıyor. En önemli düzenlemeler yasama ve denetleme görevini sürdüren meclis güçlendiriliyor. Aynı şekilde yürütmenin görevini yerine getirecek olan Cumhurbaşkanlığı… Oda yetki karmaşası sona eriyor. Yürütme için ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapar hale geliyor. Böylece meclisin yürütme üzerinde, yürütmenin de meclis üzerinde bir anlamda etkisi asgari düzeye indirilmiş oluyor. Bu da hem meclisi güçlendiriyor. Hem de yürütmeyi güçlendiriyor. Hepsinden önemlisi koalisyonlar dönemine son verilmiş oluyor. Sürekli güçlü siyasi iktidar çıkaran istikrarı da beraberinde getiren bir süreci başlatmış oluyoruz. Ülkemize milletimize yapılacak bu değişikliğin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Selim Bayraktar