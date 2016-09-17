Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililere seslendi. Başbakan Yıldırım, “Terör Türkiye’nin kaderi değildir. Terörü Türkiye’nin gündeminden çıkarmak boynumuz borcudur. 15 temmuz gecesi sadece bir darbenin ortadan kaldırılması değildir. 15 temmuz gecesi dostla düşmanın da ortaya çıktığı gecedir.” dedi.

Erzurum AK Parti İl Teşkilatında partilere seslenen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

“Terör Türkiye’nin kaderi değildir. Yeter artık. Dağa giden çocukları değil okula giden çocukları konuşacağız. 15 temmuz gecesi sadece bir darbenin ortadan kaldırılması değildir 15 temmuz gecesi dostla düşmanın da ortaya çıktığı gecedir. Darbecilere darbeyi vurdunuz. Darbe yapmaya geldiler darbeyi yediler. Şimdi o teröristlere kol kanat gerenlerde yarın yaptıklarına pişman olacaklar. Terör örgütlerinin Kürtler diye bir derdi yok kardeşlerim. Terör örgütünün böyle bir sorunu yok. Ne sorunu var? Sorun Kürtlerin terör örgütü sorunudur. Bu sorunu da inşallah bu terör sorununu onun uzantılarını milletle devlet arasından çıkaracağız böylece yolumuza devam edeceğiz inşallah. Topraklarımıza gözümüz gibi bakacağız göz dikenin de canını okuyacağız.”