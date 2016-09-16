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Başbakan Yıldırım terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi

Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum’da yaralı askerleri ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, “Terörle mücadelemizde kararlılığımız devam ediyor. En ufak bir geri adım yok” dedi.

Başbakan Yıldırım terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi

16 Eylül 2016 20:13

Erzurum’da şehitler için düzenlenen törene katıldıktan sonra Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören yaralı askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan ve ardından da Erzurum Valiliği’ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu. Başbakan Yıldırım, terörle mücadelede kararlılığın devam ettiğini ifade ederek, en ufak bir geri adım atılmayacağını söyledi. Yıldırım şöyle konuştu:

“Dün gece Tendürek-Doğubayazıt arasındaki üst bölgesinde maalesef pusu neticesi korucularımız şehit oldu. 8 korucu, 2 de jandarma askerimiz şehit oldu. Yaralı askerlerimiz var. 2 şehidimizi Erzurum’da memleketlerine dualarla uğurladık. Milletvekillerimizle beraber gazilerimizi hastanede ziyaret ettik. Durumları iyi yaralı askerlerimizin. Şehit köy korucularımız da adli raporları tamamlandıktan sonra Ağrı’ya defnedilmek üzere memleketlerine yolcu edildi. Terörle mücadelemizde kararlılığımız devam ediyor. En ufak bir geri adım yok. Bu memleketin her karış toprağına vatandaşlarımız rahatça gidip gelebilecek. Oralarda yaşayabilecek, iş güç yapabilecek. Operasyonlar devam edecek. Yarın Ağrı Doğubayazıt’ta görev yapan, operasyonlarda görev yapan birlikleri ziyaret edeceğim. Korucularımızın yakınlarına taziye vereceğiz.”

Etiketler: Binali Yıldırım


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