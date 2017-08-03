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Başbakan Yıldırım, Trabzonspor’un 50’nci yaşını kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, “Güzide futbol kulübümüz Trabzonspor'un kuruluşunun 50’nci yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, spor hayatımıza kazandırdığı güzelliklerin ve efsanevi başarıların artarak sürmesini diliyorum” dedi.

Başbakan Yıldırım, Trabzonsporun 50nci yaşını kutladı

03 Ağustos 2017 08:35

Başbakan Binali Yıldırım, Trabzonspor'un 50’nci kuruluş yıl dönümü sebebiyle Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta’ya mesaj gönderdi. Trabzonspor’un kuruluşunun yıl dönümünü en içten duygularla kutladığını ifade eden Yıldırım, mesajında şunlara yer verdi: “Trabzonsporumuz, kurulduğu 2 Ağustos 1967 tarihinden bugüne, hem yurt içinde, hem uluslararası müsabakalarda unutulmaz başarılara imza atmıştır. ‘Hırs, azim, mücadele, sebat, istikrar’ kaideleriyle özdeşleşen Trabzonspor, centilmenliğiyle de gönüllerde taht kurmuştur. Güzide futbol kulübümüz Trabzonspor'un kuruluşunun 50’nci yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, spor hayatımıza kazandırdığı güzelliklerin ve efsanevi başarıların artarak sürmesini diliyorum. Size ve şahsınızda bütün Trabzonspor camiasına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.”  

Caner Ünver

Etiketler: Binali Yıldırım, Trabzonspor’un 50’nci yaşı


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