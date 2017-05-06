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Başbakan Yıldırım: 'Türkiye son 15 yılda yüzde 6 büyümüştür'

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova-Türkiye İş Forumu’nda, “Türkiye’nin son 15 yılda yüzde 6 büyüdüğünü ve Moldova iş adamlarının önünü açacak tedbirleri alıyoruz. İş yapacak imkanları açıyoruz” dedi.

Başbakan Yıldırım: Türkiye son 15 yılda yüzde 6 büyümüştür

06 Mayıs 2017 10:40

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova ziyareti kapsamında Moldova Başbakanı Pavel Filip ile birlikte Türk ve Moldova İş çevrelerinin bir araya geldiği Moldova-Türkiye İş Forumu’na katıldı.

Yıldırım, iki dost ülkenin iş çevreleriyle bir araya geldiğimiz bu güzel toplantının her iki ülke için hayırlara vesile olmasını ve teşekkürlerini ileterek konuşmasına başladı.Yıldırım konuşmasının başında darbecilere değindi. Yıldırım, “Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında demokrasimizin ve cumhuriyetimizin karşı karşıya kaldığı hain kalkışma milletimizin gösterdiği büyük cesaret ve fedakarlık sayesinde akim kalmış ve darbeciler mağlup olmuştur. Bu alçak terör örgütünün darbe girişimine karşı milletimizin ortaya koyduğu direnişin tarihte hak ettiği yeri şimdiden aldığını söylememiz gerekir. Bununla birlikte sağlam temellere dayanan güçlü ekonomisi bu darbe girişimi nedeniyle belki tarihin en zor sınamalarıyla karşı karşıya kalmış ve ekonomimiz sağlamlığını, dayanıklılığını bir kez daha göstermiştir. Darbe girişimi, ülkemizdeki büyük çaplı yatırım ve projelerin bile durmasını engelleyememiş ve yatırımlar bütün hızıyla devam etmiştir" dedi.

"Türkiye'de son 15 yılda ortalama yüzde 6'lık bir büyüme gerçekleştirmiştir"

Yıldırım, kişi başına düşen milli gelir 25 bin doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ve bu hedefleri gerçekleştirmek için bir ülkede güven ve istikrar olduğu sürece yapılmayacak hiçbir şeyin olmadığını belirterek, “Son 15 yıl içerisinde Türkiye bir yandan bütün alt yapı eksiklerini giderirken, diğer yandan da dünyanın her tarafında birçok alanında ekonomik ilişkileri geliştirmek bakımından ciddi atılımlar yaptık. Bunları yaparken devlet olarak doğrudan yapmıyoruz. İş adamlarımızın önünü açacak tedbirleri alıyoruz. İmkanlar hazırlıyoruz" dedi.

Yıldırım, "Moldova 25 yıllık bir bağımsızlık dönemi içerisinde çok önemli gelişmeleri kaydettiğini de görüyoruz. Dünyada durgunluk devam ederken geçen yıl itibariyle yüzde 4 oranında bir büyümeyi başarabilmiş olması takdire şayandır. Bu sene de aynı iddialı hedefi takip etmeleri çok önemlidir. Türkiye'de son 15 yılda ortalama yüzde 6'lık bir büyüme gerçekleştirmiştir. Bize düşen görev iş adamlarımızın önünü açmaktır. Bugünkü ziyaretin de ikili görüşmelerin de nedeni bu konuda yol almaktır” dedi. 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Moldova-Türkiye İş Forumu


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