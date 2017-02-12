Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan şehitlerini anma programı için kendisine gönderilen davete cevaben gönderdiği telgrafta şu ifadelere yer verdi:

“Aziz hemşehrilerim; hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Erzincan şehitlerini anma programına nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en büyüğüdür. Allah Teala, şehitler için, ‘Onlara ölüler demeyin, onlar diridirler ama siz bilmezsiniz’ buyurmuştur.

Vatanımız, bayrağımız ve istiklalimiz uğruna fedakarlığın en büyüğünü yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyen kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Terör saldırılarının ülkemizin demokratik yürüyüşünü durdurmasına ve ekilmek istenen nifak tohumlarının yeşermesine izin vermeyeceğiz. Türkiye, terör örgütlerinin saldırıları karşısında asla diz çökmeyecektir. Toplumu terörize etmek isteyen örgütler ve onları azmettiren alçaklarla mücadelemiz tavizsiz olarak sürecektir. Milletimiz, insanlık düşmanı bütün teröristlerin hesaplarını dayanışma ruhuyla aşacaktır. Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünde şehitleri yad etmek düşüncesiyle düzenlenen bu program vesilesiyle bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

Uğur Kan Yüksek

