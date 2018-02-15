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Başbakan Yıldırım: 'Türkiye terörle mücadele ederken NATO'nun da sınırlarını koruyor'

Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yıldırım: Türkiye terörle mücadele ederken NATOnun da sınırlarını koruyor

15 Şubat 2018 19:28

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Angela Merkel'in konuşması:

Çok önemli ve faydalı bir görüşme oldu. 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınadım.

İlişkilerimizi daha yoğun biçimde sürdürmek istiyoruz. İlişkilerde güven duygusu önemlidir.

NATO açısından ABD ile ilişkilerle ilgili kaygılarımız var.

Türkiye'nin mülteciler konusundaki tutumu takdir edilmeli

Başbakan Yıldırım'ın konuşması:

Almanya ve Türkiye'de çok şey değişti. İki ülke yöneticileri olarak birbirimize yeterince vakit ayıramadık. Bunlar geride kaldı, yeni bir dönemdeyiz.

FETÖ'cülerin hukuk kriterleri içerisinde yargılanmaları devam ediyor.

Türkiye terörle mücadele ederken NATO'nun da sınırını koruyor. 

Deniz Yücel ve diğer zanlılar, tabi ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar. Bunlar, mahkemelerin kendi kapasitesinde, yetkisinde görülüyor ve bunlardan geçmişte birkaç tanesinin mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Burada da ümit ediyorum ki hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemenin işini kolaylaştırmak, onların önünü açmak.

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