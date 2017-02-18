Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da Türklere hitap etti. Başbakan Yıldırım, “Merkel’le bu sabah yaptığımız görüşmede bu konuları enine boyuna ele aldık. Türkiye ve Almanya’nın stratejik, tarihsel iki ülke olduğunun altını çizdik. Bu ortaklığın en büyük delili sizlersiniz” dedi.

Yıldırım, “Birileri bizim işlerimize burnunu sokarsa,cevabını veririz. Artık laf söylenince başını öne eğen bir ülke yok. Türkiye bugün özgüveniyle Suriye’de Irak’ta bölgede sorunlara çözüm üreten bir ülke. Türkiye sadece kendi güvenliğini sağlamıyor. Avrupa’nın da güvenliğini sağlıyor. Aynı zamanda Avrupa’nın da güvenliğini sağlıyor. Türkiye ortaya koyduğu bu mücadeleyle, göçmen akımının Avrupa’ya istila etmesinin önüne geçiyor. Avrupa ülkeleri ,AB Türkiye ile ilişkilerinde çok daha adil olması gerekir. Türkiye AB’ye girecekse bu kararı Avrupa Birliği lütfettiği için değil, milletimiz karar verirse, isterse girecek” diye konuştu.