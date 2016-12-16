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Başbakan Yıldırım: Türkiye’nin sorunu terördür

Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye’de istikrarı, güveni, kardeşliği bozacak her türlü faaliyete karşı parti farkı gözetmeksizin tüm milletimiz, doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle kenetlenmiştir. Türkiye’nin sorunu terördür” dedi.

Başbakan Yıldırım: Türkiyenin sorunu terördür

16 Aralık 2016 23:06
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Başbakan Yıldırım, TBMM Genel Kurulu’nda 2017 merkezi Yönetim bütçe kanunu ve 2015 kesin Hesap Kanunu elektronik oylama ile geçtikten sonra teşekkür konuşması yaptı. Yıldırım, 2017 Merkezi Yönetim bütçesi ve 2015 Kesin Hesap Kanunu milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini belirterek, “Ben öncelikle bu bütçe görüşmelerinde komisyon aşamasından, son ana kadar emeği geçen milletvekillerimize, partilerimize, Grup Başkanvekillerine, Meclis Başkanvekillerine, Meclis Başkanımıza, uzmanlara, Bakanlarımıza velhasıl emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
2017 bütçesinin tam bir yatırım bütçesi olacağını söyleyen Yıldırım, “Yatırımların yüzde 30 arttırıldığı, istihdamın, üretimin, özsellikle terörle mücadelenin amansız bir şekilde devam ettiği bölgelerimizin inşası, imarı için çok önemli kaynakların ayrıldığı bir hizmet, yatırım, yeni projelerin bütçesi olacaktır. Ülkemizin başını ağrıtan, milletimizin canını sıkan terör belasının da gündemimizde en aşağı sıralara indireceğiz. Buna yürekten inanıyoruz. Çünkü buna yönelik siyasi irademizde var, milletin bu konudaki tam bir birlikteliği, kanaati var. Türkiye’de istikrarı, güveni, kardeşliği bozacak her türlü faaliyete karşı parti farkı gözetmeksizin tüm milletimiz, doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle kenetlenmiştir. Türkiye’nin sorunu terördür. Terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu yoktur. Kürtlerin PKK gibi bir sorunu var. Bu sorunu inşallah ülkemizin gündeminden çıkaracağız” dedi.  

Ahmet Umur Öztürk


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