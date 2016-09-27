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Başbakan Yıldırım, UETD heyetini kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Başkanı ve yönetiminin yanı sıra UETD’nin organizasyonuyla Türkiye’de bulunan Alman gazeteci, STK temsilcileri ve siyasetçilerden oluşan heyeti kabul etti.


27 Eylül 2016 18:11

Başbakan Yıldırım, UETD Başkanı ve yönetimin yanı sıra UETD’nin organizasyonuyla Türkiye’de bulunan Alman gazeteci, STK temsilcileri ve siyasetçilerden oluşan heyeti kabul etti. Görüşmeye ilişkin Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, zaman zaman yanlış anlaşılmalar olsa da müttefik iki ülke arasında olumlu bir ilişki seyrettiğini belirterek, Avrupa Birliği içinde Türkiye’nin en büyük ticari ortağı olan Almanya ile üst düzeyli diyaloğu sürdürmeye önem verdiğini kaydetti.
Görüşmede, Başbakan Yıldırım'ın 15 Temmuz’da ülkemizde yaşanan darbe girişiminin Türkiye demokrasisini ve hükümetini hedef alan kanlı bir darbe girişimi olduğunu, bu girişimin Fethullah Gülen öncülüğündeki FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini ifade ettiği öğrenildi. Yıldırım, FETÖ’nün insanların öldürülmesine sebep olmasına rağmen Alman yazılı ve görsel medyasında kendine yer bulabildiğinin altını çizdi ve bu durumun Türk milletini ciddi derecede rencide ettiğini belirtti.
79 milyon Türk milletinin Alman milletiyle müttefik olduğunu belirten Binali Yıldırım'ın böylesine köklü bir ilişkinin bu terör örgütü sebebiyle zarar görmemesi gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Almanya’da yaşayan 3 buçuk milyon soydaşın Almanya ile ilişkilerde çok önemli bir etken olduğunu ifade eden Yıldırım, soydaşların Almanya'da ticari, siyasi ve kültürel alanlarda kayda değer varlık göstermeye başladıklarını ifade etti. Görüşmede ayrıca Suriyeli göçmenlerin durumu ve Almanya’daki Türk karşıtlığı konularının ele alındığı ve Almanya’daki STK’lardan ve medyadan ırkçı yaklaşımlar ve islamofobi konularında daha hassas bir tavır sergilemelerini bekledikleri ifade edildiği öğrenildi. 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım


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