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Başbakan Yıldırım: Ülkelerimiz arasında son 1 yılda zor günler geçirdik

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, “Ülkelerimiz arasında son 1 yılda zor günler geçirdik. Ama artık bu günler geride kaldı” dedi.

Başbakan Yıldırım: Ülkelerimiz arasında son 1 yılda zor günler geçirdik

06 Aralık 2016 16:54
Yıldırım: Ülkelerimiz arasında son 1 yılda zor günler geçirdik - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Moskova’da Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım ve Medvedev daha sonra ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti Başbakan Yıldırım, Medvedev’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, görüşmelerin dostane bir şekilde gerçekleştiğini bildirdi. Başbakan Yıldırım, “Ülkelerimiz arasında son 1 yılda zor günler geçirdik. Ama artık bu günler geride kaldı. Geleceğe odaklanmamız icap ediyor. İlişkileri Kasım 2015’in öncesine değil daha da ilerisine götürmek gibi bir hedefimiz var. Bunun için gerekli adımı liderlerimiz sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Putin Ağustos ayı itibariyle başlattı. Bundan sonraki süreç hızlanarak hedeflerin yakalanmasıdır” dedi.

Başbakan ve heyeti ile enerjiden ulaşıma, kültürden tarıma bütün alanlarda ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin ele alındığını kaydeden Başbakan “Bakanlar karşılıklı görüştüler, aralarında yapacakları işleri karara bağladılar. Şunu söyleyebilirim ki Türkiye-Rusya ilişkilerinin tarihi geçmişine yakışır şekilde ekonomik bakımdan ikili ilişkileri çok daha ileriye taşıyacak potansiyelimiz, irade mevcut. Önemli olan iradenin hayata geçmesidir. Bu konuda iki başbakan olarak da işin takipçisi olacağız. Özellikle enerji alanında Türkiye ve Rusya tam bir stratejik işbirliği içindedir” ifadelerini kullandı.

“Yaşanan bir senelik süre içinde bazı alanlarda istemediğimiz şekilde geriye düştük”
İki ülke arasında önemli projelerin bulunduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, “Mavi Akım, Batı Akım’ın yanı sıra gündeme giren Türk Akımı konusunda çok hızlı kararlar aldık. Aynı kararlar burada da alınıyor. Bunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Nükleer enerji ile ilgili Akkuyu projesi stratejik bir proje olarak gördüğümüz bir alandır ve bu konuda gerekli kararlar alınma aşamasındadır. Bundan sonraki hedefimiz projeyi hızlandırılarak en azından Türkiye’nin 100. kuruluş yılından önce bir fazının hayata geçmesidir. Bütün bugüne kadar olan çalışmalar gözden geçirildi ve bundan sonraki yapılacak izinler konusunda gerekli tedbirleri alacaktır. Yaşanan bir senelik süre içinde bazı alanlarda istemediğimiz şekilde geriye düştük. Ticaret hacmimiz hedeflerimizin altına düştü. 2010’daki ziyaretinizde 100 milyar dolar hedef konmuştu, bunu 36 milyar dolara kadar yükselmiştik. Şimdi bunun yüzde 40 gerisindeyiz. Bundan sonra yapılacak şeyimiz çok. Hedefimizin gerçekçi olduğunu düşünüyorum ve gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bunlar için alınması gereken kararlar var. Gerek kısıtlamaların karşılıklı kaldırılması, giriş çıkışların kolaylaştırılması bu sayede ticaretin hız kazanması ciddi anlamda ilişkilerimize katkı sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

Başbakan Yıldırım, iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca ekonomiye dayanmadığını kaydederek, “Diyalog yoluyla ortak menfaatleri iki halkın dostluğu temelinde çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. O anlayışla Rusya ile pek çok başlıkta farklı seviyelerde yoğun gayret içinde portak paydaları tespit ederek çalışmaları sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
 

Kamil Nadirli
 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım


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