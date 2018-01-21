6. Olağan Kongrede partililere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, “Güney sınırlarımızın güvenliği için Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı operasyonu da devam edecektir. Sonuç alıncaya kadar. Bir tane PKK’lı, DEAŞ'lı terörist kalmayıncaya kadar devam edecek. Bizim ne Suriye’nin ne de bir başka ülkenin bir karış toprağında gözümüz yok. Ülkemize yönelen açık terör tehdidini yok etmek için oralardayız. Meşru müdafaa hakkımızın ne olduğunu, nasıl kullanacağımızı çok iyi biliyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak, hukukumuzu da, hudutlarımızı da koruyacağız. Sınırlarımızın yanı başında bir terör koridorunun oluşmasına asla geçit yok. Asla izin var mı gençler. Asla olabilir mi? Olamaz. Başta bir terörist ordu kurulmasına ve bunların silahlandırılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizin güvenliği için her türlü tedbiri almak boynumuzun borcudur. Bizim meşru bir hakkımızdır. Bizim terör ile mücadelemiz bilinmelidir ki bütün dünyanın iyiliği içindir. Zira, bölgesel barış, dünya barışının güvencesidir. Terör, Batı'daki merkezleri vurduğunda bunu bir insanlık suçu kabul edip kınamak, bizim coğrafyamızda Müslüman kanı döküldüğünde eğer, müsamaha gösterirseniz, böyle böyle destek olursanız, müttefiklerimizin teröristlerin yanında DEAŞ’ın, PKK’nın yanında yer alması bizi üzer. Amerika’nın Suriye’deki uygulamaları maalesef müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bir yandan teröre karşı birlikte mücadele edelim diyeceksiniz. Diğer yandan da binlerce teröristi güney sınırlarımızda yerleştirme gayretine gireceksiniz. Teröre karşı net, açık kararlı bir tavır alması, duruş göstermesi Amerika’nın da menfaatinedir” dedi.

Başbakan Yıldırım, “Ülkemize düşmanlık edenlerin hevesini kursağında bırakacağız. Bunu Çanakkale’de yaptık, Kurtuluş Savaşı'nda yaptık, 15 Temmuz’da yaptık. Afrin’de de bunu yaparız hiç kimsenin kuşkusu olmasın” diyerek sözlerini tamamladı.

Emrah Elmas - Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce