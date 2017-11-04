Başbakan Yıldırım: Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar terörü hortlatmaya çalışanlar avucunu yalasın

Kemaliye - Dutluca temel atma törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, bu yolun yılların hayali olduğunu belirterek, “Yüzyıldır beklenen gün geldi. Bu projeye bugün siz şahit oldunuz biz şahit olduk. Bizden sonra gelecekler 10 yıl sonra 20 yıl sonra 50 yıl sonra bu yollardan geçenler hepimizi rahmetle anacaklar iyilikle anacaklar” dedi.

Bu yolun Suriye Arap yarımadasına kadar birbirine bağlanacağını belirterek, “Kuzey ve güney koridoru bu yol açıldığında artık Karadeniz'den Erzincan’dan, Erzurum’dan, Sivas’tan, Gümüşhane’den güneye gidecek trafik Kemaliye üzerinden geçecek. Kemaliye gibi tarihin kültürün beşiği bu güzel tabiatı bu güzel memleketi buralarda duracaklar. Buralarda vakit geçirecekler. Kemaliye kendine has bir özelliği var. Hele o konaklar hele o kapı tokmakları kendine has kültürü yemekleri olan güzel eğin. Hakikaten başlı başına bir değer” dedi.

Yol üzerinde 22 kilometre boyunca 16.5 kilometresi tünel ve köprüler olacağını belirten Başbakan Yıldırım, “7 tünel var 2 de köprü var. Köprüler bildiğiniz sıradan köprüler değil, boğaz köprüsü gibi köprü var. Askılı gerdanlık gibi Fırat’ın üzerinde körüsü de var” dedi.

Son 15 yıl içerisinde memlekette çok şey değiştiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Türkiye son 15 yılda öyle bir gelişme gösterdi ki Türkiye’yi üç katına çıkardık. Yolları, hastaneleriyle, fabrikalarıyla memleketimiz aldı başını gitti. Nasıl oldu nasıl oldu sizin desteğinizle oldu. Sizin evlatlarınız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının sayesinde oldu. Siz destek oldunuz, siz arkamızda durdunuz biz de yürü dediniz biz de yürüdük. Yolları yaptık, hava alanlarını yaptık, hastaneleri, köprüleri yaptık, tünelleri yaptık, yolları böldük hayatları birleştirdik. Milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz Alçaklara geçit vermeyiz. Vatanın milletin birliği beraberliği kardeşliği için elimize ne imkan varsa evel Allah sonuna kadar kullanacağız. Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar terörü hortlatmaya çalışanlar avucunu yalasın. Bu millet asla ve asla ne FETÖ’cülere nede bölücülere nede DEAŞ çılara fırsat vermeyecektir” diye konuştu.

Erzincan’a son 15 yılda 9 milyar yatırım yaptıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, “Bu yatırım üçte biri ulaştırmaya ait. Hava limanı, Erzurum - Sivas bölünmüş yolu, ilçe yolları. 15 yılda nereden nereye geldiğimizi görüyorsunuz. 50 bin köyümüz var hepsine gidiyoruz hepsinin de yolu var. Hepsinin de suyu var. Hizmet bu. Boş lafa karnımız tok. Taş üstüne taş koyan bir iktidardır AK Parti iktidarı. Muhalefet zavallı ne yapsın hiçbir şey yok konuşuyor. Konuş babam konuş. Konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi. Arkadaşlar biz onlara laf yetiştirecek zamanımız yok. Gece gündüz çalışacağız. Daha çok hizmet yapacağız. Daha fazla insanımızın yüzünü güldüreceğiz. Çıkmışlar Türkiye’yi şikayet ediyorlar. Türkiye’ye gelmeyin. Güvenlik yok. Bir insan memleketini şikayet eder mi. Yazık günah. Bu memleket bizim. Sevinçte de kederde de birlikte olacağız” şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, Erzincanlıların yıllardır Kemaliye - Dutluca karayolunun yapılmasını beklediğini belirterek, “Yıllardır bu hasretin bitmesini bekliyordunuz. Besmele ile temelini atacağız. Önemli olan bu yolun bir an önce bitirilmesi. Firma 2020'nin sonuna tarih veriyor. Uzun değil mi; biraz pazarlık yapalım mı? Ne zaman bitirsinler. 2019 29 Ekim tamam mı? Cumhuriyetin kuruluşunda 2019 29 Ekimde burası bitiyor. Buradan ilan ediyoruz. Ona göre çalışacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu eserler sizlere memleketimize hayırlı olsun” dedi.

Abdullah Aslan



