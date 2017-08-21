Başbakan Yıldırım, Ulusal Orkide Bahçesini ziyaret etti

Resmi ziyaret kapsamında Singapur’da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, dünyaca ünlü botanik bahçesinin içinde bulunan Singapur Ulusal Orkide Bahçesi’ni gezdi. Bahçede yetiştirilen ve dünyada benzeri bulunmayan orkide türüne Yıldırım'ın ismi verildi. Japon turistlerle kısa sohbet gerçekleştiren Yıldırım, “Rabia” işareti yapan turistlerle fotoğraf çektirdi. Yıldırım, gezi sırasında bahçedeki bitkiler hakkında bilgi aldı.

Bahçeye her yıl 5 milyon ziyaretçi gediğini belirten Yıldırım, Singapur’un toplam turist sayısının 16 milyon olduğunu belirtti. Yıldırım, “Bu ülkenin benim en fazla dikkatimi çeken yönü, burada Hristiyanlar, Müslümanlar, Hindular, Budistler var, her dinden var ama aralarında hiçbir anlaşmazlık, husumet yok. Bu, esasında güzel bir örnek. Barış içinde birbirlerinin inançlarına, düşüncelerine saygı göstererek yaşama azmini gösteriyorlar” dedi.