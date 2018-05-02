Diğer
Kategoriler

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli cuma günü YSK'ya başvuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusunu, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cuma günü saat 11.00'de YSK’ya birlikte yapacak.

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli cuma günü YSKya başvuracak

02 Mayıs 2018 19:03

DETAYLAR GELİYOR...

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç