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Başbakan Yıldırım ve Bahçeli YSK'ya geldi

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başvurusunu yapmak için YSK'ya geldi.

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli YSKya geldi

04 Mayıs 2018 10:59

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya geldi.


Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi. YSK çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mithatpaşa Caddesi ile Meşrûtiyet Caddesi ve bağlantılı ara sokaklar araç trafiğine kapatıldı, arama noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Türk bayrakları ile büyük bir coşkuyla karşıladı. Başbakan Yıldırım YSK önüne geldiğinde aracından indikten sonra vatandaşları selamladı.

Vatandaşlar, “Ankara seninle gurur duyuyor” sloganları attı.  

 

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