Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Bilişim Zirvesi 2016’ya katıldı. Zirvede bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin bilişimdeki yerini ve siber saldırılar konularını ele aldı.

Toplumların bilgi üretmekle ve onu kullanmasıyla geliştiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de bilişim alanında yapılan yenilikleri anlattı. Başbakan Yıldırım, "2023 hedefleri doğrultusunda hayata geçirmeye çalıştığımız Türk toplumunu bilgi toplumuna dönüştürme çabası bu sektörün gelişimine ayrı bir ivme kazandırmıştır. 2003 yılından itibaren e- dönüşün Türkiye projesi ile bu dönüşüm sürecini başlattık. Bu uygulamaya yönelik en önemli projelerden birini olarak e-devlet kapsını söyleyebiliriz. Bin 700'ün üzerinde kamu hizmeti e-devlet portalından verilir hale geldi. 285 kamu kurumu aracılığıyla 30 milyon 677 bin kullanıcıya erişmiş durumda. Bu sayede vatandaşlarımız devlet dairesiyle olan işlerini online hızlı bir şekilde yapar hale geldi" diye konuştu.

"Bundan sonraki adım, 5G için hazırlıkların tamamlanması"

Ülkemizde bugün mobil iletişimi kullanan 74 milyon üzerinde aktif abone var" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Geniş bant abone sayımız 2003 yılında yok iken bugün 55 milyonun üzerine çıkmış durumda. İnternet altyapısını sabitleyen fiber optik kablo uzunluğumuz 280 bin kilometreyi bulmuş durumda. 2008 yılının sonlarında gerçekleştirdiğimiz 3G ihalesinin ardından 2009 yılında ülkemiz mobil internetle tanıştı. İnternet erişimi için şehir farkı ya da ekonomik gelir farklılıklarını bir taraf bıraktık ve sayısal uçurumu ortadan kaldıracak şekilde her bölgemiz, vatandaşımız için internete erişebilir hale getirdik. Operatörlerin ticari bulmadığı, ulaşamadığı bin 800 yerleşim yerine Ulaştırma Bakanlığı evrensel hizmet yükümlülüğü kapsamında gerekli baz istasyonları kurdu. Bu projenin ikinci kısmı hayata geçiyor. Yeni dönemde bu erişilme noktasında Türkiye'nin coğrafi olarak her noktasını erişilebilecek şekilde altyapıyı bir ticari düşünceye kapılmaksızın bir evrensel hizmet olarak yapmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Burada hiçbir ayrım yapmadan söylüyorum. Operatörlerimiz güzel bir başarı ortaya koydular. 5-6 yıl gibi kısa bir süre zarfında ülkemizin her noktasında 3G erişimini bağlamayı sağladılar. Hiç vakit kaybetmeden 2015 yılında 4.5G lisans ihalesini gerçekleştirdik ve bundan sonraki adım 5G için hazırlıkların süratle tamamlanmasıdır" şeklinde konuştu.

"4.5G zaman için de her yere yaygınlaşacak"

Başbakan Yıldırım, "Yerli ve milli ürünlerin geliştirme çalışmaları da devam ediyor. 31 Mart 2016’yı 1 Nisan'a bağlayan gece Türkiye'nin 81 ilinde 4.5G erişimi kullanılır hale geldi. Küçük yerleşim yerleri de dahil, 4.5G'nin kapsaması zaman alacak. Tıpkı 3G de olduğu gibi 4.5G de zaman için de her yere yaygınlaşacak. Atılan doğru adımlarla 2003 yılında 20 milyar lira civarında olan sektörün hacmi, 2015 yılında hatta 890 milyara yakın biz düzeye yükselmiştik. Bu 4 katı büyüme anlamına geliyor. Bilişimdeki büyüme bunun çok daha ötesinde olması lazım. Bunu yeterli görmüyoruz. Türkiye dünyanın hızla ve istikrarlı büyüyen ülkeler listesinde yer almaktadır" dedi.

Bilişiminin bir yaşam tarzına dönüştüğüne dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Eskiden bilişimi biz sadece sektör olarak görürdük. Ancak yaşadığımız süreç ve yaşanan gelişmeler, bilişimin bir yaşam tarzına dönüştüğünü görüyoruz. Bugün aklınıza hangi iş ilanı, sektörü getirirseniz getirin bilişimin olmadığı bir sektör yok. Sokakta simit satandan patates ekene kadar, okullarda ders veren öğretmene kadar herkes bilişimin getirdiği yeniliklerden yararlanma ihtiyacı duyuyor. İnsanların yaşamının bir parçası haline geldi" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ni bilişimde geldiği noktanın yeterli olmadığını belirterek, "Çıtamızı teknolojik ürünler üretme noktasına çıkartmamız gerekiyor. Bu yarışta bizi bir adım öne geçirecek yenilikçi ürünlere milli ve yerli ürünlere ihtiyacımız var. Teknolojiyi üreten ülke olmamız için de bütün imkanları seferber ediyoruz. Bilgiyi üreten ve kullanan ülkeler bir adım öne geçiyor" dedi.

AR-GE çalışmalarına destek verdiklerini belirten Başbakan Yıldırım, "64 teknoparkımızda 41 binin üzerinde mühendisimiz akıl, alın teri döküyor. AR-GE harcamalarında 2023 hedefimiz en az Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 2'sinin üzerine çıkmak. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki 2003 yılında bu oran yüzde yarımken, bugün yüzde 1'in üzerine çıkmıştır. Dolayısıyla kalan 7-8 yıl içinde bunu ikiye katlamak zor olmayacak. Ülke olarak bilişim sektöründe büyük gelişmeler ile katetmekle beraber bu geldiğimiz noktayı başarı ve yeterli olarak görmüyoruz. Önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

"Vergi sisteminin bilişim sektörünün ayak bağı olmasının önüne geçeceğiz"

Türkiye'nin son yıllarda bilişimde gerçekleştirdiği yenilikleri anlatan Yıldırım, "Mevcut vergi sistemimiz bugün iletişim sektörünün gelişmesine ayak uyduran bir sistem değildir. Önümüzdeki bu dönme içerisinde çok basit, anlaşılabilir, sektörün hızını yavaşlatan değil, büyümesinin daha da hızlandıran ve oluşan ciroya göre çok daha vergi geliri sağlayacak basit ve yeni bir modeli hayata geçireceğiz. Vergi sisteminin bilişim sektörünün ayak bağı olmasının önüne geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Gelecekte internetin yönetişimi sadece ABD'den değil, dünyanın değişik coğrafi bölgelerine yaygınlaştırılacak. Geride kalan çağda en büyük güç paraydı, şimdi bilgi. Bilgiye sahipseniz güce de sahipsiniz. Bilgiyi satına alan değil üreten bir ülke haline getirmemiz şart" dedi.

Ar-Ge yatırımlarına ilişkin desteklere devam edeceklerini belirten Başbakan Binali Yıldırım, “289 AR-GE merkezimiz var. 28 binin üzerinde doğrudan çalışanımız var. AR-GE kanununa ilave olarak sektöre ilave kaynak aktarmaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başladı. Kurumlar vergisinde gerekli kolaylıklar sağlandı" dedi.

Başbakan Yıldırım, veri merkezleriyle ilgili teşvik paketini anlattı

Veri merkezleri ile ilgili teşvik paketini açıklayan Yıldırım, "Sayıları artan veri merkezleri ülkemiz için önemli bir husustur. Daha bugün çıkardığımız Kanun Hükmünde Kararname ile çağrı merkezleriyle birlikte veri merkezlerinin kurulmasına yönelik çok büyük teşvik ve destekler açıkladık. Vergi kolaylığına, işletme kredisine, ilk yatırım maliyetine, enerji desteğine varıncaya kadar her türlü desteği veri merkezi kurulması için çalışma yapacaklara yönelik çok cazip bir teşvik paketini yürürlüğe koyduk. Firmalardan beklediğimiz bu veri merkezlerinin zaman kaybedilmeden kurulması. Bunu bir ticari iş olarak görmüyoruz. Beraberinde başka ekosistemleri de geliştirecek aynı zamanda da bilgi güvenliğine, ülkemizin stratejik bilişim hedeflerine hizmet edecektir. Böylece ülkemiz sadece bilgiyi üreten değil, bunu da bünyesinde barındıran bir ülke konumuna gelecektir. Twitter, Facebook gibi içerik sağlayıcılarının da burada muhafaza edilmesine imkan sağlayacak" şeklinde konuştu.

Siber güvenlik ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Yıldırım, "Bu eylem planı yürürlüğe girmiş durumda. Önümüzdeki süreçte sadece siber savunma değil, siber caydırıcılık konusunda da önemli adımları atmış olacağız" diye konuştu.