Başbakan Yıldırım: 'Vietnam bölgenin son 10 yılda atağa kalkmış bir ülkesi'

Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Singapur’daki temaslarına değinen Yıldırım, “Singapur’a yapılan ziyaretin amacı Yeni Nesil Ticaret anlaşması yürürlüğe girdikten sonra iki ülke arasındaki ekonomik faaliyetleri nasıl daha ileriye taşıyabiliriz, ASEAN topluluğu içinde önemli bir yeri olan Singapur’la birlikte ASEAN topluluğunun içinde daha fazla nasıl faaliyette bulunuruz gibi, bunları ele aldık. Özellikle bilgi teknolojileri ve siber güvenlik, liman ve havayolları gibi konularla işbirlikleri Singapur ile üzerinde durduğumuz ve mutabakata vardığımız hususlardır” diye konuştu.

“Vietnam ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin üzerinden 39 yıl geçmiş” diyen Başbakan Yıldırım, “39 yıl boyunca Vietnam’dan da Türkiye’den de üst düzey ziyaret gerçekleştirme talebi olmamış. Vietnam’a ilk ziyaret gerçekleştiren Türk başbakanı durumundayım. Şahsım ve arkadaşlarım olarak ilk geldiğimiz andan itibaren Vietnam’da çok yakın ve sıcak bir ilgi gördük. Vietnam bölgenin son 10 yılda atağa kalkmış bir ülkesi, her yıl yüzde 6-7 oranında büyümeyi gerçekleştiren ve bundan sonra da aynı şekilde büyüme potansiyeli olan bir ülke. Dolayısıyla hem 90 milyonu aşan nüfusuyla hem de doğal kaynakları ve insan kapasitesiyle ümit vaat ediyor. Türkiye ile benzer yönleri olan bir ülke; hem nüfus olarak bir benzerlik var hem de Vietnam’ın Güneydoğu Asya’nın bir ucunda olması Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında stratejik bir konumda olmasına benzemektedir. Dolayısıyla etrafımızdaki coğrafyaya açılmak bakımından çok büyük imkanlar barındıran iki ülke. Vietnam’da 728 milyon dolar tutarında 16 Türk firması yatırım yapıyor. Tekstilden, turizm, madencilik ve endüstri tesisleri alanlarında yatırım yapan bu vatandaşlarımızla tanışmak ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Vietnam ile 3 tane de anlaşma imzaladık. Serbest bölgeler, gümrük ve Türk standartlarının bir anlaşması imzalandı. Özellikle Vietnam, Türkiye ile ticari ilişkilerini çok daha fazla geliştirmek istiyor. Vietnam’da ciddi bir altyapı ihtiyacı var. Savunma alanında ilişkilerini geliştirmek istiyor ve ayrıca ticaretin çeşitlendirilerek arttırılması konusunda ciddi bir talepleri var. Biz, gerek Singapur gerekse Vietnam’a gelirken geniş bir iş heyetiyle de beraber geldik. İş adamlarımız, yatırımcılarımız Singapur ve Vietnam’da muhataplarıyla bir araya geldiler. İş forumu düzenledik. Vietnam ve Singapur’un potansiyelleri ne olur. Bu iki ziyaretin ülkemiz için güzel sonuçlara vesile olmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

“BUNDAN SONRA DETAY ÇALIŞMALAR YAPILACAK”

Başbakan Yıldırım, iki ülke arasındaki milli savunma konusunda iş birliğine ilişkin soruya “Geçtiğimiz ay düzenlenen İDEF Savunma Sanayi Fuarı’na Vietnam’dan bir heyet gelmişti. Onların ilgilendikleri konular var. Beraber araştırma geliştirme programları yapmak istiyorlar. Dolayısıyla iş birliğinin kapsamı daha ziyade araştırma ve geliştirme olacak. Bunlar üniversiteler arasında olabilir, her iki ülkenin savunma sanayi ile ilgili kuruluşları içerisinde olabilir. Bunlarla ilgili prensipte bir mutabakat sağlandı ve bundan sonra detay çalışmalar yapılacak” yanıtını verdi.