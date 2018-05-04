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iha.com.tr »
Politika »
Başbakan Yıldırım: YSK'ya başvurumuzu yaptık
04 Mayıs 2018 11:30
Başbakan Yıldırım: YSK'ya başvurumuzu yaptık
Başbakan Yıldırım: "Cumhur ittifakının ortak adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya başvurumuzu yaptık."
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04 Mayıs 2018 11:30
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