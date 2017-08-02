Başbakan Yıldırım, Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'de

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde saat 11.00'da başlayacak. Toplantı öncesi ise Başbakan Yıldırım, YAŞ üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan geçen Yıldırım ve YAŞ üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra ise Başbakan Yıldırım, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Yıldırım, Anıtkabir Özel Defterine şunları kaydetti: "Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura heyeti olarak huzurunuzdayız. Güçlü temeller üzerine miras bıraktığınız Cumhuriyeti muasır medeniyetler hedefine ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Daha müreffef, güvenli, adil, daha özgür bir Türkiye bizim en önemli hedefimizdir. Şehit kanlarıyla yoğrulan bu vatan topraklarını aynı azim ve kararlılıkla koruma, gelecek nesillere emanet etme inancımız her zamankinden daha fazladır. 15 Temmuz 2016 günü yaşanan mefhum darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği diriliş ruhu bir kez daha kanıtlamıştır ki bu millet istiklalinden, istikbalinden asla vazgeçmeyecek. Dün olduğu gibi bugün de canı pahasına bizi biz yapan değerlerini koruyacaktır. Milletimiz, 15 Temmuz'daki cesareti ve kahraman duruşuyla tüm dünyaya asla esareti ve vesayeti kabul etmeyeceğini göstermiş ve vatanı namertlere çiğnetmemiştir. Millet iradesinin her türlü vesayetin üzerinde olduğu bu Aziz millet kanları ve canları pahasına kanıtlamıştır. 15 Temmuz, şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan olarak yazılmıştır. Milli irade adete tecessüm ederek, demokrasi ve ülkenin bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Krizlerle boğuşan bölgemizde milletimizin işte bu azmi ve iradesi sayesinde ülkemiz bir istikrar adası olarak varlığını sürdürmektedir. Devletimiz kendisine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrete sahiptir. Bu şuurla 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştireceğimiz YAŞ toplantısının ülkemize, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diliyor, bize bağımsız bir devlet bırakan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun."