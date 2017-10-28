Başbakan Yıldırım: Yürüyüşümüzü hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır

Başbakan Binali Yıldırım, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Aziz milletim, bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 94. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. İnanıyorum ki bu coşku ve heyecanı 80 milyon vatandaşımızın tamamı yüreğinde hissetmektedir. 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' düsturuyla, Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yürütülen istiklal mücadelemiz, vatanımızın işgallerden kurtarılması ve Cumhuriyetimizin ilanıyla hedefine ulaşmıştır. Türkiye, Cumhuriyetin ilanından itibaren kalkınma ve demokratikleşme yolunda çok önemli mesafeler kat etmiş ve bugün modern dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. 94 yıldır karşısına çıkan türlü zorlukların üstesinden gelerek ilerleyişini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, bugün, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, hukuk devleti kimliği, temel insani değerlere olan bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla dünyanın yükselen güçleri arasında yer almaktadır. Demokratik istikrar yolunda son 15 yılda elde ettiğimiz kazanımlar 16 Nisan halk oylaması ile perçinlenmiştir. 16 Nisan'da milletçe aldığımız kararla, milli iradenin en açık şekilde yönetime yansıması ve hukukun üstünlüğünün tam manasıyla hayata geçmesi yolunda büyük bir imkan sağlanmıştır. Milli irade, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesiyle bihakkın tecelli etmiş, hayata geçmiş olacaktır. Devletimizin temelleri atılırken "Milli İrade" esas alındığı gibi; yine devletimizin bekası da "Milli İrade" ile sağlanacaktır. Bu yolda aldığımız mesafe ülkemiz adına onur vericidir. Bu istikametteki yürüyüşümüzü Allah'ın izniyle hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyetinin bugün her zamankinden daha güçlü ve daha kararlı bir ülke olduğunu belirten Yıldırım, "Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa etmektedir. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kast eden hiçbir terör faaliyeti, darbe teşebbüsü, finansal ve medyatik saldırı hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. 94. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, aziz vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum" dedi.

