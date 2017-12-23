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Başbakan Yıldırım’a Devrek bastonu hediye edildi

AK Parti Bartın İl teşkilatının kongresi için Ankara’dan hareket eden Başbakan Binali Yıldırım, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde karşılandı.

Başbakan Yıldırıma Devrek bastonu hediye edildi

23 Aralık 2017 14:39

Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki öğretmenevinde gerçekleştirilen karşılama töreninde Başbakan Binali Yıldırım’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Öğretmenevi’nde protokol üyeleriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım’a Devrek simidi ikram edildi.

Milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette ilçenin sorunlarını dinleyen Başbakan Binali Yıldırım’a asaletin simgesi olarak kabul edilen Devrek Bastonu hediye edildi. Başbakan Yıldırım, Bartın’daki kongreye gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

(Fikri Erdem/İHA)

 

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