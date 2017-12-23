Başbakan Yıldırım’a Devrek bastonu hediye edildi

Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki öğretmenevinde gerçekleştirilen karşılama töreninde Başbakan Binali Yıldırım’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Öğretmenevi’nde protokol üyeleriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım’a Devrek simidi ikram edildi.

Milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette ilçenin sorunlarını dinleyen Başbakan Binali Yıldırım’a asaletin simgesi olarak kabul edilen Devrek Bastonu hediye edildi. Başbakan Yıldırım, Bartın’daki kongreye gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

(Fikri Erdem/İHA)