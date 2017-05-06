Başbakan Yıldırım’a fahri doktora verildi

Moldova’daki temaslarına devam eden Yıldırım’a Komrat Devlet Üniversitesinde fahri doktora unvanı verildi. Yıldırım, Konrat Üniversitesinin kendisine takdim ettiği fahri doktoranın kabulünde açıklamalarda bulundu. Törende konuşan Yıldırım, "Moldova ziyaretinde ilklere imza atıyoruz. Bugün itibariyle Moldova’yı ikili düzeyde ilk kez ziyaret eden, Gagavuz yerine ilk gelen, Komrat Devlet Üniversitesinden fahri doktora unvanı alan ilk Türk Başbakanı olma şerefini yaşıyorum. Fahri doktora unvanını şahsımın yanı sıra Gagavuz’un ekonomik ve sosyal alanda gelişmesi için şimdiye kadar gayret göstermiş tüm Türk milletine verilmiş olduğunu kabul ediyorum" dedi.

Moldova’dan daha fazla öğrenciyi Türkiye’ye beklediklerini söyleyen Yıldırım, "Komşu ülkelerin yanı sıra, Türkiye'den de daha fazla öğrenci çekmeye çalıştığını biliyoruz. Türkiye olarak her zaman daha fazla destek vermeye hazırız. Komrat Devlet Üniversitesinin bünyesinde Türkoloji Fakültesinin kurulmasını önemsiyoruz. Üniversite mezunu gençlerimiz istihdam sağlandığı takdirde Gagauzya'daki göçün durdurulabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kaydetti.

"Üniversiteler, bilginin merkezidir. Biz de medeniyet yolunda kat ettiğimiz mesafenin, bayrak taşıyıcılarının üniversiteler olduğunun bilincinde hareket ediyoruz" diyen Başbakan Yıldırım, "Bilgiye, teknolojiye, akademiye ve bunların ocağı üniversitelere yatırım yaparak, ülkelerimizi ileri taşıyoruz. Bu nedenle 14 yıllık iktidarımızda en büyük payı eğitime ayırdık. Türkiye’de 2003'tem beri üniversite sayısını 76'dan 184'e çıkardık. Bugün Türkiye'de 6 buçuk milyonun üzerinde üniversitede öğrencimiz var. Çünkü üniversiteler bir ülkenin geleceği için çok önemlidir. Soydaş ve akraba topluluklarında da üniversite ile ilgili faaliyetlerimizi arttırdık. 1 yılda 142 ülkeden 3 bin 995 öğrenciye burs temin ettik. Moldova'dan 414 tane üniversite öğrencimiz var ama bunlar yetersiz. Bu sayıyı arttırma imkanımız var. Moldova'dan Gagauzya'dan daha fazla öğrencinin Türkiye'ye gelip Türk Üniversitelerinde okumalarını arzu ediyoruz. Ortak kültürümüzün yetiştirdiği Türk Gagauz gençleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünya medeniyetine büyük hizmetler bırakacak. Dost ve kardeş iki ülke Türkiye ve Moldova, Doğu ve Batı arasında birer köprü olmanın yanı sıra, her iki ülkede aynı değerleri özümsemiş aynı coğrafya ile ilişkilerini geliştirmek için gayret gösteren ülkelerdir. Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 25'inci yılını kutluyoruz. Ancak halklarımız arasındaki beşeri ve kültürel ilişkiler 25’in çok öncesine, asırlara kadar uzanır. Gagauzya bölgesi, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren bir konudur. Bu bağı ne kadar güçlendirirsek, diğer ilişkilerimizde o kadar gelişecek. Kalkınmış bir Gagauzya kalkınmış bir Moldova anlamına geliyor. Bu istikamette Moldova hükümetiyle iş birliğimizi arttırarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.